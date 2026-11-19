La tablette Amazon Alexa 11 est proposée à 229,99 euros chez Boulanger, soit 150 euros de moins que son prix de référence. Cette offre inclut un écran 2,5K et 8 Go de RAM.

La plateforme de distribution Boulanger propose une promotion majeure sur la tablette Amazon Alexa 11 en version 128 Go. L'appareil de couleur Graphite est affiché à un prix de 229,99 euros sur le site du marchand. Cette offre représente une remise substantielle de 150 euros par rapport au tarif de référence de 379,99 euros indiqué par la boutique en ligne.

Spécifications techniques et configuration matérielle

La tablette Amazon Alexa 11 embarque un écran LCD d'une diagonale de 11 pouces, correspondant à 27,9 centimètres. La résolution de l'affichage atteint 2 800 x 1 840 pixels, ce que le distributeur qualifie de définition 2,5K. Le système d'exploitation intégré est Android, offrant un accès direct au magasin d'applications Google Play pour télécharger des logiciels tiers.

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La configuration matérielle est renforcée par 8 Go de mémoire vive et 128 Go d'espace de stockage interne. La connectivité sans fil est assurée par la norme Bluetooth 5,3. La tablette est dotée de deux capteurs photo, dont le principal dispose d'une résolution de 12 mégapixels pour capturer des images nettes.

Fonctionnalités orientées lecture et assistant vocal

Le dispositif intègre nativement un mode liseuse Kindle, facilitant la lecture de livres numériques sans nécessiter d'application externe. L'objet est explicitement conçu pour fonctionner avec Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Boulanger mentionne également une compatibilité ou une optimisation liée à la version Alexa+, permettant une interaction vocale avancée avec le matériel.

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L'autonomie de l'appareil est estimée jusqu'à 15 heures de fonctionnement continu. Cette performance est rendue possible par une batterie d'une capacité de 6 500 mAh. Avec un poids total de 477 grammes, la tablette reste portable pour des usages variés tels que la navigation web ou le visionnage de vidéos.

Options d'achat et alternatives disponibles

Le détaillant Boulanger offre une remise immédiate de 30 euros supplémentaire si le client achète simultanément un abonnement Microsoft 365. Pour les utilisateurs nécessitant une version plus économique, la configuration de 64 Go est disponible au tarif de 199,99 euros. Les coloris de la version 128 Go sont tous alignés sur le prix de 229,99 euros.

Des accessoires dédiés, tels que des étuis de protection, sont vendus séparément sur la fiche produit. Boulanger propose également une version Pro de 12 pouces pour ceux qui privilégient un écran plus grand. Aucune note ou avis client n'est actuellement publié sur la page de vente de ce modèle spécifique.