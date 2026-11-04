Table basse marbre blanc Maisons du Monde : -50% pendant le Black Friday

Maisons du Monde offre une réduction de 50% sur sa table basse en marbre blanc pendant le Black Friday. Découvrez les détails et autres offres.

Pendant la période du Black Friday, l'enseigne de décoration Maisons du Monde lance une promotion majeure sur ses articles phares pour l'hiver. Parmi les pièces sélectionnées, la table basse en marbre blanc Marble se distingue par une remise exceptionnelle de cinquante pour cent. Ce produit emblématique voit son prix initial de cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros ramené à deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros cinquante.

Caractéristiques techniques et design unique

Ce meuble central possède des dimensions précises qui garantissent une présence harmonieuse dans tout intérieur. La table mesure exactement cent centimètres de longueur et cent centimètres de profondeur, avec une hauteur de trente-trois centimètres. Son plateau est fabriqué en marbre blanc naturel, offrant une surface durable et élégante pour poser objets et accessoires. Chaque pièce est unique car les veines du marbre varient selon les blocs de pierre utilisés lors de la fabrication.

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La structure supportant ce plateau robuste est réalisée en métal noir mat. Les lignes géométriques de ce cadre créent un contraste visuel saisissant avec la blancheur du marbre. L'ensemble du mobilier pèse soixante kilogrammes, assurant une stabilité parfaite et empêchant tout basculement accidentel. Cette masse importante contribue également à la sensation de qualité supérieure du produit fini.

Autres réductions significatives chez Maisons du Monde

En plus de la table basse vedette, l'enseigne propose une sélection variée d'articles domestiques à prix cassés. Le tapis géométrique aux dimensions de cent soixante par deux cent trente centimètres est proposé à cent deux euros quatre-vingt-dix-neuf, contre cent soixante-douze euros quatre-vingt-quinze initialement. Cette offre représente une économie notable pour équiper le sol d'un salon ou d'une chambre.

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Le fauteuil en velours à motifs bénéficie également d'une forte baisse de tarif, passant de cent soixante-neuf euros à quatre-vingt-quatre euros cinquante. Pour les espaces polyvalents, la banquette convertible deux places est disponible à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros neuf cent, au lieu de mille neuf euros neuf cent. Ces tarifs s'appliquent strictement durant la campagne Black Friday de l'enseigne.

D'autres meubles complètent cette offre saisonnière avec des remises substantielles. Le canapé d'angle trois quarts places passe de mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros à cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros cinquante. La table basse vintage en métal noir est quant à elle réduite à quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-dix-neuf depuis cent vingt-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf. Ces prix reflètent une stratégie commerciale agressive pour attirer les acheteurs.

Entretien et utilisation pratique du marbre

L'utilisation quotidienne de cette table basse en marbre nécessite quelques précautions simples pour préserver son éclat. Le format carré de cent centimètres permet une circulation aisée autour du meuble sans encombrer l'espace vital. Il convient parfaitement pour recevoir des invités ou disposer de livres et télécommandes à portée de main.

Pour maintenir l'intégrité de la surface minérale, Maisons du Monde recommande l'application d'un protecteur imperméabilisant tous les six mois. Cette étape prévient les taches potentielles liées aux boissons ou à l'humidité ambiante. Un nettoyage régulier peut être effectué simplement avec un chiffon doux légèrement humide, évitant ainsi l'usage de produits abrasifs agressifs.

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Logistique et origine de la production

La fabrication de cette table basse en marbre blanc est assurée en Inde, mettant en valeur des matières brutes et authentiques. Le mélange du marbre naturel avec la structure métallique noire confère au produit un style épuré adapté aux tendances actuelles. Les variations naturelles de marbrures assurent que chaque modèle acheté sera distinct des autres.

La livraison à domicile est organisée par l'enseigne pour faciliter l'acquisition de ces articles volumineux. Le coût de ce service démarre à trente-neuf euros quatre-vingt-dix. Concernant les délais d'acheminement, les clients doivent compter entre sept et quatorze jours ouvrables pour recevoir leur commande. Cette période permet de planifier l'aménagement de son intérieur avant la fin de l'hiver.