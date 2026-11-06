Table basse Juliana de Sweek à 83,99 euros chez Maisons du Monde pendant le Black Friday

La table basse vintage Juliana de Sweek passe à 83,99 euros au lieu de 119,99 euros chez Maisons du Monde, avec un grand tiroir et deux niches de rangement.

La table basse vintage Juliana de la marque Sweek est proposée à 83,99 euros au lieu de 119,99 euros chez Maisons du Monde, à l'occasion de l'opération Black Friday. Ce meuble au coloris sombre noyer se distingue par ses détails arrondis sur la poignée de son tiroir. Le prix affiché correspond à une réduction de -30 % sur ce modèle.

Présentée comme une pièce à la fois vintage et moderne, la table basse Juliana cherche à s'inviter dans tous les types d'intérieurs. Maisons du Monde met en avant cette offre pendant la période du Black Friday, au même titre que plusieurs autres meubles et articles de décoration de son catalogue.

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Caractéristiques de la table basse Juliana de Sweek

La table basse Juliana de Sweek dispose d'un grand tiroir de rangement et de deux niches pratiques pour ranger des livres, des magazines ou encore des télécommandes. Ses lignes sont décrites comme soignées, avec une finition en teinte noyer foncée.

Le meuble repose sur 4 pieds en bois d'hévéa, un matériau présenté comme solide et élégant. Un 5ème pied, placé en son centre, vient renforcer la solidité et la stabilité de la structure selon la description du produit.

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Mesurant 120 cm de long pour 55 cm de large, la table basse Juliana convient, selon la présentation de l'offre, à tous les espaces. Elle peut accueillir un café entre amis ou servir de support pour une soirée films ou jeux de société.

Offre Black Friday de Maisons du Monde sur ce modèle

La table basse Juliana de Sweek est vendue 83,99 euros chez Maisons du Monde pendant le Black Friday, contre un prix habituel de 119,99 euros. Le tarif barré mentionné dans l'offre permet de mesurer l'écart entre les deux prix.

Pour mettre en valeur sa teinte foncée, la présentation conseille d'ajouter quelques accessoires colorés, comme un vase, un bougeoir ou un petit cadre photo. Ces éléments permettent, selon cette même source, de renforcer l'aspect décoratif du meuble dans le salon.

Maisons du Monde propose également, pendant la même opération, un tapis géométrique 160x230 cm à 102 euros et 99 centimes au lieu de 172 euros et 95 centimes, ainsi qu'un fauteuil en velours à motifs à 84 euros et 50 centimes au lieu de 169 euros.

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Gamme Juliana et autres meubles en promotion

La gamme Juliana se décline en plusieurs pièces, dont un buffet et un meuble TV, également disponibles chez Maisons du Monde. Cette cohérence de collection permet d'harmoniser plusieurs éléments d'un même espace.

Parmi les autres offres Black Friday citées par Maisons du Monde figurent une table basse noyer avec rangement à 144 euros et 99 centimes au lieu de 331 euros et 99 centimes, ainsi qu'une table basse vintage en métal noir à 84 euros et 99 centimes au lieu de 129 euros et 99 centimes. Ces prix permettent de comparer plusieurs modèles de tables basses de la même enseigne.