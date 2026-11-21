Découvrez la promotion Black Friday de Maisons du Monde sur la table Bronx. Prix à 319,20 euros, design scandinave et extension facile pour 10 personnes.

La table à manger modèle Bronx du catalogue Maisons du Monde suscite actuellement un vif intérêt lors de la période du Black Friday. Ce meuble polyvalent s'adapte tant aux repas quotidiens qu'aux grandes occasions grâce à sa capacité d'extension remarquable. Il permet d'accueillir confortablement entre 6 et 10 convives selon la configuration choisie. Le prix actuel est fixé à 319,20 euros, reflétant une réduction significative par rapport à son tarif normal de 399 euros.

Caractéristiques techniques et dimensions extensibles

Ce modèle spécifique de Maisons du Monde dispose d'une longueur de base de 160 centimètres, offrant un espace généreux pour les usages standards. Grâce à l'ajout de deux rallonges de 35 centimètres chacune, la table peut atteindre une dimension maximale de 230 centimètres. Cette caractéristique technique permet de s'adapter flexiblement aux besoins changeants des foyers. Le mécanisme d'extension est conçu pour être pratique et efficace lors des événements familiaux.

Also read Black Friday Maisons du Monde 2026 : 3 articles déco à -50%

Un avantage majeur de cette conception réside dans le stockage des rallonges. Elles se rangent directement sous le plateau principal lorsqu'elles ne sont pas utilisées, préservant ainsi l'esthétique de la pièce. Cette solution ingénieuse évite d'encombrer l'espace de rangement et simplifie la vie quotidienne. Les dimensions compactes en mode réduit facilitent également le passage dans les portes ou les couloirs étroits.

Matériaux nobles et esthétique scandinave

La finition soignée de la table Bronx contribue à son succès auprès des consommateurs de Maisons du Monde. Le plateau est fabriqué à partir d'un panneau de fibres de haute qualité, recouvert d'un placage chêne authentique. Ce choix de matériau apporte une touche naturelle et chaleureuse à la décoration intérieure. Les veines du bois sont mises en valeur par un vernis transparent satiné qui protège la surface.

Advertisement

Les pieds de la table sont réalisés en frêne massif, assurant une stabilité solide et durable. Cette combinaison de matériaux naturels crée un design intemporel compatible avec divers styles, qu'ils soient modernes ou classiques. La teinte claire du bois ajoute de la luminosité à la salle à manger. Le montage ne nécessite l'assemblage que des pieds, simplifiant considérablement l'installation initiale.

Opportunités commerciales et offres concurrentielles

La promotion du Black Friday chez Maisons du Monde s'inscrit dans une dynamique commerciale plus large touchant plusieurs enseignes. D'autres marques proposent également des réductions attractives sur leurs produits phares. Par exemple, l'iPhone 15 est disponible à 389,99 euros au lieu de 429,99 euros sur certaines plateformes. Cette tendance aux promotions massives concerne également les appareils électroménagers et les high-tech.

Le secteur de l'électroménager voit des baisses de prix notables, comme pour le Multicuiseur Ninja Combi à 228,99 euros. Les aspirateurs laveurs Tineco sont également touchés par cette vague de remises, avec un prix de 299,99 euros. Ces offres complètent la proposition de Maisons du Monde et attirent une clientèle diverse. Le robot aspirateur L10s Ultra Gen 2 est proposé à 279 euros, soit une économie importante.

Impact sur le pouvoir d'achat et modalités de paiement

Pour les foyers cherchant à renouveler leur mobilier, la table Bronx de Maisons du Monde représente un investissement stratégique. Le paiement en quatre fois sans frais de 79,80 euros facilite l'accessibilité financière à ce produit. Cette solution de crédit sans coût permet de répartir l'effort financier sur plusieurs mois sans pénalité. Elle répond aux attentes des consommateurs soucieux de leur budget et de la qualité.

Advertisement

La disponibilité de ce type de paiement reflète une tendance du marché vers des solutions d'achat plus souples. Les clients peuvent ainsi acquérir des meubles de qualité sans mettre en péril leur trésorerie immédiate. Cette flexibilité est un atout concurrentiel majeur pour les enseignes de mobilier comme Maisons du Monde. Elle encourage les achats impulsifs tout en restant responsable.

En somme, la table à manger Bronx se distingue par son design scandinave, ses matériaux robustes et sa praticité d'usage. La promotion du Black Friday, offrant le meuble à 319,20 euros au lieu de 399 euros, constitue une opportunité exceptionnelle. La combinaison de la valeur esthétique, de la fonctionnalité extensible et du prix réduit en fait une sélection pertinente. Les consommateurs avisés profiteront de cette offre limitée pour équiper leur maison durablement.