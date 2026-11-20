Étude de 2024 : le régime pauvre en FODMAPs ne réussit que chez les patients souffrant d'une forte dysbiose intestinale. Détails sur cette découverte scientifique majeure.

Une étude publiée en septembre 2024 dans la revue The Lancet eBioMedicine établit que le régime pauvre en FODMAPs n'est efficace que pour une partie spécifique des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Cette approche alimentaire ne fonctionne pas pour tous les patients, car sa réussite dépend directement de la composition unique du microbiote intestinal de chacun.

Dépendance de l'efficacité au microbiote

Le syndrome de l'intestin irritable provoque des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit qui impactent fortement la qualité de vie. Les sociétés savantes françaises et américaines préconisent le régime pauvre en FODMAPs pour atténuer ces symptômes. Cette alimentation consiste à réduire la quantité d'aliments riches en sucres fermentescibles sans les exclure totalement, en s'adaptant à la tolérance de la personne.

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Ce régime est généralement prescrit par un médecin, notamment un hépato-gastroentérologue, et supervisé par un diététicien pour limiter les risques de carences. Globalement, il semble améliorer les symptômes chez au moins la moitié des individus, réduisant les douleurs, les ballonnements et les flatulences. Cependant, l'efficacité varie considérablement d'un patient à l'autre.

Résultats de l'étude de 2024

L'analyse du volatilome fécal de 112 individus a révélé que le régime est plus efficace en cas de dysbiose importante. Cette condition se caractérise par un environnement bactérien riche en bactéries Firmicutes et pauvre en Bacteroidetes. Après quatre semaines de régime, des réductions significatives des acides gras à chaîne courte ont été observées uniquement chez les personnes atteintes du syndrome avec dysbiose.

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Les chercheurs anglais ont constaté que 43,8 % des patients présentant une forte dysbiose étaient en rémission après le régime. En comparaison, seulement 25 % des personnes témoins ont obtenu des résultats similaires, avec une réponse plus marquée et une réduction des douleurs plus prononcée. Cette découverte explique pourquoi l'alimentation ne convient pas à tout le monde.

Recommandations alimentaires spécifiques

Pour limiter l'apport en FODMAPs, certains aliments doivent être strictement réduits. Les produits céréaliers à éviter incluent le blé, l'orge, le seigle et les pains contenant du sucre ajouté comme le fructose ou le sorbitol. Les légumes tels que l'oignon, l'ail, le champignon, le chou-fleur, le brocoli et les légumineuses sont également concernés.

Les produits laitiers contenant du lactose doivent être remplacés par des versions sans lactose ou pauvres en lactose. Parmi les fruits, la pomme, la poire, l'abricot et la pastèque sont à limiter. Enfin, les polyols présents dans les chewing-gums sans sucre, comme le sorbitol et le xylitol, figurent sur la liste des sucres à éviter absolument.

Prospectives et déploiement clinique

Les auteurs de l'étude estiment que l'analyse des fèces pourrait rapidement être déployée en pratique courante. Cette technique permettrait d'identifier à l'avance quels patients bénéficieront réellement du régime pauvre en FODMAPs. Cette avancée permettrait d'éviter les restrictions alimentaires inutiles pour ceux qui ne répondent pas à ce traitement spécifique.