Syndicats et Smic : Manifestation du 5 novembre 2026 contre la vie chère

Les syndicats appellent à la grève le 5 novembre 2026 pour exiger une hausse du Smic et la fin du tassement salarial. Le gouvernement met en garde contre l'inflation et l'impact sur l'emploi.

Les organisations syndicales CFDT, CGT et FO mobilisent leurs bases ce jeudi 5 novembre 2026 pour une vaste journée d'actions dans toute la France. Cette journée interprofessionnelle vise à dénoncer la précarité économique et les difficultés rencontrées par les ménages face à la hausse constante des prix. Les principaux points de friction portent sur la rémunération du travail et la protection des plus modestes.

Exigences salariales et revalorisation du Smic

La demande centrale de cette contestation concerne une revalorisation significative du Smic, actuellement fixé à 1 477,93 euros nets depuis le 1er juin. La CFDT, dont la position a évolué au cours des derniers mois, réclame désormais une augmentation immédiate de 100 euros nets, soit une hausse de 6,8 pour cent. Cette revendication s'accompagne d'une remise à plat structurelle des grilles de classification et des coefficients des conventions collectives pour éviter l'écrasement des salaires en bas de pyramide.

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D'autres syndicats poussent plus loin leurs exigences. Le syndicat des cadres CFE-CGC défend une augmentation immédiate du Smic de 10 pour cent pour le porter à 2 053,72 euros bruts, avant de viser 2 200 euros. Le numéro un de la CFTC, Cyril Chabanier, demande quant à lui un coup de pouce de 0,6 pour cent, en plus de la revalorisation automatique de 1 pour cent attendue au 1er janvier, qui pourrait être anticipée en novembre ou décembre.

Contexte politique et position gouvernementale

Le gouvernement n'a pas fermement exclu un ajustement ponctuel du Smic, mais le ministre du Travail alerte sur les risques économiques associés à une telle mesure. Il souligne que des augmentations salariales trop importantes pourraient peser sur l'inflation et l'emploi. Les entreprises de services, en particulier, sont susceptibles de répercuter ces coûts supplémentaires dans leurs tarifs, ce qui pourrait aggraver le pouvoir d'achat des consommateurs.

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Le dernier coup de pouce significatif au Smic remonte à juillet 2012, lors de l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Contrairement aux autres rémunérations, le Smic bénéficie d'une revalorisation automatique chaque 1er janvier indexée sur l'inflation, ou en cours d'année si celle-ci dépasse 2 pour cent. La situation actuelle diffère de cette routine habituelle, ce qui explique la tension syndicale.

Lutte contre le tassement des grilles salariales

Au-delà du seul salaire minimum, les organisations syndicales souhaitent stopper le tassement vers le bas des échelles salariales. Frédéric Souillot, numéro un de la CFDT, a déclaré à l'Agence France-Presse la semaine dernière que le Smic devrait être indexé à hauteur de 80 pour cent sur le salaire médian. L'objectif est d'éviter que les travailleurs restent coincés sur des échelles salariales dévaluées pendant une grande partie de leur carrière professionnelle.

Le salaire net médian s'établissait à 2 238 euros nets dans le secteur privé en 2025, selon les données de l'Insee. Pour garantir l'effet de cette politique, les syndicats exigent que les entreprises disposant de grilles salariales inférieures au Smic ne bénéficient plus d'aides publiques. La CGT estime que 122 branches sur environ 200 sont concernées par cette problématique.

Impact budgétaire et suites de la mobilisation

Cette mobilisation intervient alors que les dépenses publiques sont sous tension. Le cumul d'un coup de pouce au Smic et la réduction des allègements de cotisations des employeurs prévue dans le budget de la Sécurité sociale pour 2027 pourrait représenter un défi majeur pour les finances de l'État. Le ministère du Travail doit donc trouver un équilibre entre justice sociale et responsabilité budgétaire.

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La journée du 5 novembre 2026 se profile comme un moment charnière pour ces négociations implicites. Les syndicats entendent maintenir la pression jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues. Les prochaines étapes incluent potentiellement une anticipation de la revalorisation automatique attendue pour janvier, ainsi qu'une évaluation approfondie de l'impact des mesures proposées sur le marché du travail français.