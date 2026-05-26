Symptômes mystères : le SOPK, la baisse de la fertilité, la quête spirituelle des ingénieurs de la tech et l’électrification de la France

Ce texte aborde plusieurs sujets différents, tels que les symptômes mystères du syndrome des ovaires polykystiques (SOPK), la baisse de la fertilité, la quête spirituelle des ingénieurs de la tech et l’électrification de la France. Il est divisé en plusieurs paragraphes pour faciliter la lecture.

Des règles qui disparaissent pendant des mois, une acné qui résiste à tout traitement, des poils qui poussent là où ils ne devraient pas… Devant ce tableau clinique décousu, beaucoup de médecins n’ont pas su quoi diagnostiquer.

Certains expliquaient ces symptômes par le stress, la mauvaise hygiène de vie ou la dépression alors qu’ils résultaient du syndrome des ovaires polykystiques : le SOPK. Fécondité : la baisse de la fertilité, un phénomène mondial qui va s’accentuer, selon une étude. Guerre au Moyen-Orient, jour 88 : le chef de la branche armée du Hamas visé par Israël... Le bilan du mardi 26 mai.

Pourquoi Léon XIV cite-t-il « Le Seigneur des anneaux » de Tolkien dans son encyclique « Magnifica humanitas » ?

« Seigneur, donne-nous d’utiliser l’IA pour Ton Royaume » : dans la Silicon Valley, la quête spirituelle des ingénieurs de la tech. C’est bon pour le pouvoir d’achat, la compétitivité, l’indépendance du pays » : comment Macron veut électrifier la Franc





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