Sylvette Faa décorée par Fuveau : 90 ans et 40 ans de bénévolat honorés

Sylvette Faa reçoit la médaille de la Ville de Fuveau pour quatre décennies de service associatif lors du Salon du santon. Un hommage émouvant de la municipalité.

La municipalité de Fuveau a rendu un vibrant hommage à Sylvette Faa en lui remettant la médaille de la Ville, distinguant ainsi une citoyenne exemplaire. Cette cérémonie officielle s'est tenue lors de l'inauguration du 3e Salon du santon et des artisans crèchistes, qui s'est déroulé au gymnase du collège Font d'Aurumy. L'événement, organisé en co-parrainage par plusieurs associations locales, a servi de cadre à une surprise émotionnelle pour la doyenne de l'engagement associatif.

Une reconnaissance pour 40 ans de service local

Sylvette Faa, figure emblématique de la vie associative fuvelaine, a reçu cette distinction honorifique à l'occasion de ses 90 ans. Le maire de Fuveau, Béatrice Bonfillon-Chiavassa, a tenu à souligner le parcours exceptionnel de la bénéficiaire, marquée par plus de quatre décennies de bénévolat ininterrompu au sein de la communauté locale. Cette remise de médaille constitue une reconnaissance officielle d'un dévouement qui a profondément structuré les activités culturelles et sociales de la ville depuis quarante ans.

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Un engagement débuté en 1981 et porté par la tradition

Le parcours de Sylvette Faa a commencé concrètement en 1981, une date que le maire a rappelée avec émotion pour situer la durée de son engagement. Dans un discours touchant, Béatrice Bonfillon-Chiavassa a évoqué leurs débuts communs, se souvenant d'une époque où Sylvette Faa l'aidait elle-même à revêtir les costumes traditionnels pour les spectacles. Ce lien personnel et historique illustre la profondeur des racines de la bénéficiaire dans la vie locale et son rôle de pionnière dans la préservation du patrimoine culturel de la région.

Présidente de la Fuvello et artisane de la joie

En tant que présidente de l'association la Fuvello, Sylvette Faa a consacré une énergie remarquable à la confection minutieuse de centaines de costumes traditionnels. Son rôle dépasse la simple organisation, car elle est active dans la création de tenues pour les spectacles du Cercle Saint-Michel et du comité Saint-Jean/Saint-Eloi. Elle participe également activement à la réussite du Salon littéraire des écrivains en Provence, passant de longues heures en cuisine pour accueillir et régaler les auteurs invités. Cette polyvalibilité en fait un pilier indispensable de la vie festive locale.

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Célébration du patrimoine et lien intergénérationnel

L'événement a permis de mettre en lumière les traditions provençales et le savoir-faire des artisans crèchistes réunis pour le salon. Le Cercle Saint-Michel de Fuveau célèbre par ailleurs ses propres 40 ans de traditions provençales et de théâtre amateur, créant un contexte de célébration partagée. Sylvette Faa est reconnue pour son talent rare à rassembler les générations, favorisant ainsi la prospérité de l'esprit de village et la transmission culturelle. Son énergie communicative a permis de maintenir vivant un tissu associatif dense et dynamique au cœur de Fuveau.

Une émotion partagée et des perspectives d'avenir

La remise de la médaille s'est inscrite dans une ambiance d'émotion palpable, avec le public se pressant au gymnase pour assister à l'inauguration. Elisabeth Diaconescu, vice-présidente de la Fuvello, s'est associée à l'hommage en saluant la bienveillance naturelle et la constance exemplaire de son aînée. Béatrice Bonfillon-Chiavassa a précisé que cette distinction n'était pas une simple récompense honorifique, mais le témoignage d'une immense reconnaissance collective. La cérémonie s'est conclue par des remerciements chaleureux des Fuvelains et une promesse joyeuse lancée par le maire, scellant l'attachement de la ville à ses citoyens engagés.