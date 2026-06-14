Swiss voters have overwhelmingly rejected an anti-immigration initiative proposed by the right-wing Union démocratique du centre (UDC), which aimed to cap the country's population at 10 million by 2050. The initiative was opposed by the government, parliament, major parties, unions, and the business community, and was seen as a threat to Switzerland's economic stability and relations with the European Union.

En Suisse, autorités, milieux économiques, partenaires sociaux et principaux partis ont exprimé dimanche leur soulagement après le rejet, par plus de 54% des votants, de l'initiative anti-immigration portée par la droite radicale, qui visait à plafonner la population du pays alpin.

Le ministre suisse de la Justice et Police, Beat Jans, a déclaré en conférence de presse que le non était donné légèrement gagnant pour cette initiative, dont l'adoption aurait pu compromettre les relations entre la Suisse et l'Union européenne, son principal partenaire commercial. La proposition a également été rejetée par une majorité de cantons, les scores les plus élevés en faveur du non ayant été enregistrés à Bâle-Ville, Neuchâtel et Genève.

Le scrutin a enregistré une forte participation, proche de 59%, et a permis à la Suisse d'éviter une perturbation majeure pour son économie et ses relations avec Bruxelles. Les principaux arguments des promoteurs de cette initiative sont la pénurie de logements, la hausse des loyers, le bétonnage du paysage, les bouchons, les trains bondés, l'augmentation de la criminalité, le système de santé à bout et la baisse de la qualité de l'enseignement.

Le président de l'Union démocratique du centre, Marcel Dettling, a déclaré que ce n'était pas un dimanche décevant pour toute la Suisse, malgré un large soutien dans les zones rurales. Le député socialiste, Benoît Gaillard, a déclaré que le rejet de l'initiative mettait en pratique une politique du bouc-émissaire.

Selon Jess Middleton, de la société d'analyse des risques Verisk Maplecroft, le rejet de l'initiative a permis à la Suisse d'éviter une perturbation majeure pour son économie et ses relations avec Bruxelles. La campagne a été intense, avec une forte participation, proche de 59%, et a joué en partie la politique européenne de la Suisse





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Swiss Voters Anti-Immigration Initiative Right-Wing UDC Population Cap European Union Economic Stability Relations With Brussels

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