Swiss National Team's Instagram Account Unveils Synthetic Images of Serpent-Infested Camp Base Ahead of World Cup

The official Instagram account of the Swiss National Team has shared synthetic images of the players' camp base during the World Cup, surrounded by a serpent-infested zone. The players must be cautious of where they step in their training camp in San Diego.

Le compte Instagram officiel de la sélection suisse a dévoilé des images de synthèse du camp de base de joueurs pendant la Coupe du monde.

Et celui-ci est entouré d'une zone infestée de serpents. Les joueurs de la sélection suisse doivent faire attention où ils mettent les pieds à leur camp d'entraînement de la. Il y a deux jours, le compte Instagram de la Nati a publié une carte de synthèse des installations situées à San Diego (Californie). Que du classique avec un terrain d'entraînement, une zone réservée pour les gardiens, un vestiaire et une salle de gym.

Les alentours, en revanche, semblent beaucoup plus inhospitaliersToute la végétation extérieure est barrée en rouge derrière la légende: zone de serpents.

"Attention aux serpents", prévient le compte Instagram de la Nati. La presse américaine s'amuse de cette mise en garde et rappelle la typologie des lieux. Le centre d'entraînement surplombe une falaise de l'Académie juive de San Diego, dans la vallée de Carmel, indique le Un panneau rouge prévient: "Zone à risque de serpents" qui avertit les joueurs et les spectateurs de se tenir à l'écart du bord.

Les médias rapportent que la vallée de Carmel a déjà été le théâtre de plusieurs morsures de crotales sur des randonneurs. Le milieu de terrain de la Suisse, Granit Xhaka, qui a rejoint ses partenaires avec quelques jours de retard en raison de problèmes de visas, et le reste de l'équipe ne s'aventureront pas dans ces bosquets hostiles.

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Située dans le groupe B, la Nati lancera la Coupe du monde contre le Qatar samedi (21h) au Levi's Stadium de Santa Clara. Elle affrontera ensuite la Bosnie-Herségovine, le 18 juin (21h) à Los Angeles, puis le Canada, le 24 juin (21h).

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