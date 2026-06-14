Swiss Authorities Prepare for March Amid 2003 Fears, with French Police and Military Presence

The Swiss authorities have announced a significant police presence to control any potential unrest during the march, following the 2003 riots and clashes between protesters and police in Geneva and Lausanne. The march is expected to take place in the city of Geneva, with additional security measures in place to prevent any further incidents.

Les autorités suisses ont autorisé la marche, mais engageront un important dispositif de forces de l'ordre pour contenir tout débordement et éviter une répétition du fiasco de 2003.

Des groupes violents avaient alors provoqué des émeutes, pillages et affrontements avec les forces de l'ordre à Genève et Lausanne, causant des millions de francs de dégâts. Signe d'un traumatisme encore bien présent dans les esprits genevois, de nombreux commerçants se sont barricadés cette semaine et des plaques de bois aggloméré ornent de nombreuses vitrines dans la ville lacustre, y compris dans des quartiers éloignés du tracé de la manifestation.

De nombreuses manifestations et compétitions sportives ont été annulées et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont même pris des dispositions exceptionnelles pour faire face à un éventuel afflux de blessés, avec notamment des tentes installées vendredi devant l'entrée de l'enceinte. Installation d'une barrière pour fermer la frontière entre Hermance en Suisse et Chens sur Leman en France, avant le sommet du G7 à Evian, le 11 juin 2026.

Nous espérons vivre un beau week-end avec de beaux moments, a tenté de tempérer devant la presse Alice Lefrançois, porte-parole de la coalition. Il y aura un service d'ordre, notamment pour protéger les manifestants et manifestants d'une quelconque forme d'agression extérieure, et puis il y aura un espace famille (... ) On pense que ça va être un moment plutôt sympathique, a-t-elle ajouté.

Une touriste marche devant un magasin de souvenir protégé par des panneaux de contreplaqué avant les manifestations anti-G7 prévues en marge du sommet à Evian, à Genève le 12 juin 2026. En 2003, des dizaines de milliers de militants s'étaient retrouvés dans la région, mais cette fois les altermondialistes français ont renoncé à un projet de contre-sommet et à une manifestation dimanche dans la ville frontalière d'Annemasse, refroidis par les conditions d'organisation drastiques imposées par les autorités.

Une rigidité regrettée par les militants suisses, qui abriteront un contre-sommet altermondialiste dans des bâtiments associatifs de Genève. Les forces de l'ordre françaises patrouillent à la frontière entre la France et la Suisse avant le sommet du G7 à Evian, le 11 juin 2026.

Ce que nous regrettons fondamentalement, c'est que la France n'ait pas créé les conditions favorables à une sorte de sommet, de contre-sommet, de village, de forum, de discussion de son côté de la frontière, confiait cette semaine devant la presse Carole-Anne Kast, ministre genevoise de la Sécurité. Le sommet se tient à Evian de lundi à mercredi, mais la plupart des dirigeants arriveront lundi par l'aéroport de Genève avant d'être transférés vers la France.

La Suisse mobilise jusqu'à 4.000 militaires en appui aux forces de police, alors que la France a annoncé près de 16.000 policiers, gendarmes, militaires, pompiers et garde-frontières déployés autour de la ville thermale. Parmi les mesures de sécurité mises en place côté suisse, figure un contrôle accru des frontières et la fermeture de 25 des 35 points de passage routiers dès jeudi soir, causant des perturbations de circulation dans les deux sens





courrierinter / 🏆 50. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Swiss Authorities March Police Presence 2003 Fears French Police And Military Presence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Musée des Beaux-Arts d'Orléans : 125 œuvres reprennent leur place après six mois de travauxAprès six mois de fermeture, le Musée des Beaux-Arts d'Orléans (Loiret) rouvre un étage entier. Une centaine d'œuvres, du XIXe siècle à nos jours, sont à nouveau accessibles.

Read more »

Inauguration de mobilier urbain rafraîchissant place Ferdinand-Buisson à BordeauxL'Association des bains-douches a inauguré des bancs sous les platanes de la place Ferdinand-Buisson à Bordeaux, dans le cadre de l'appel à projets Métropole rafraîchissante. Ce projet, intitulé 'Auprès de mon arbre, je vivais au frais', vise à créer des zones de convivialité en profitant de l'ombre des arbres. Financé par un budget participatif d'un million d'euros, il fait partie des 13 lauréats retenus par 3 072 votants.

Read more »

Tech : comment le Maroc place ses cartes pour asseoir son leadership régionalCompétitions mondiales, 5G, data centers, IA, formation, foires… le Maroc multiplie les armes pour s’établir durablement comme une référence régionale du numérique, non pas sans défis. Décryptage.

Read more »

Vidéo. Rappelez-vous, en 2003, l'animateur et producteur de télévision Guy Lux décède à l'âge de 83 ansRappel de la disparition de Guy Lux, animateur et producteur de télévision français décédé en 2003 à l'âge de 83 ans. La vidéo revient sur sa carrière prolifique depuis 1952, marquée par la création de jeux télévisés emblématiques comme Intervilles, Contact, Interneige et Jeux sans Frontières, qui ont marqué l'histoire de la télévision française des années 1960 à 1990. Le texte mentionne également d'autres événements historiques et culturels du 13 juin, dont la fête des Antoine et la biographie d'Antoine de Padoue.

Read more »