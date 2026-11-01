SVR Sebiaclear en rupture chez E.Leclerc : gel moussant à 8,15 euros

E.Leclerc déstocke le gel moussant SVR Sebiaclear pour peaux mixtes grasses. Prix de 8,15 euros pour 400 ml. Rupture de stock imminente pour ce soin dermatologique.

Le distributeur E.Leclerc propose actuellement un déstockage massif du gel moussant Sebiaclear de la marque SVR, un produit dermatologique en demande constante. Ce nettoyant visage et corps sans savon, particulièrement adapté aux peaux sensibles, mixtes et grasses, s'écoule à une vitesse impressionnante sur la plateforme de vente en ligne du géant de la distribution. En raison de cette forte affluence des acheteurs, les stocks risquent de se rompre de manière imminente, incitant les consommateurs à agir rapidement pour éviter toute déception.

Une formule dermatologique efficace

Ce nettoyant est conçu pour être un allié de taille contre l'acné et l'apparition de points noirs sur l'épiderme. Propulsé par une mousse onctueuse, il purifie en profondeur tout en respectant l'équilibre naturel de la peau. Son action désincrustante permet de libérer la peau des cellules mortes accumulées, améliorant ainsi significativement l'aspect des peaux sujettes aux boutons. Fabriqué en France par le laboratoire SVR, ce produit intègre des ingrédients soigneusement sélectionnés pour garantir une efficacité maximale sans irritation.

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Des engagements responsables

Le laboratoire fait le choix délibéré d'utiliser des matières premières responsables dans la fabrication de ses soins. L'emballage, un élégant flacon à pompe de 400 ml, est conçu avec des matériaux recyclés et recyclables, s'inscrivant dans une démarche écologique. De plus, la marque met un point d'honneur à proposer des recharges pour la plupart de ses produits, dont ce nettoyant spécifique, permettant ainsi aux utilisateurs de faire un geste positif pour la planète à chaque utilisation répétée.

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Prix attractif et disponibilité

Le gel moussant Sebiaclear est désormais disponible chez E.Leclerc au prix de 8,15 euros le flacon de 400 ml avec sa pompe. Ce tarif compétitif s'inscrit dans une stratégie de déstockage visant à écouler les stocks restants. Les utilisateurs peuvent l'employer quotidiennement, que ce soit sous la douche ou dans le bain, pour bénéficier progressivement de ses bienfaits purifiants. Il est facile à rincer et laisse la peau fraîche, prête à recevoir les soins de jour ou de nuit.

Conseils d'utilisation optimale

Pour garantir une peau lisse et lumineuse, l'utilisation régulière de ce nettoyant sans savon est recommandée. Il aide à débarrasser l'épiderme des petits désagréments spécifiques aux peaux à tendance acnéique. La mousse fine et riche pénètre efficacement les pores sans assécher la cuticule. Il est crucial de vérifier la disponibilité sur le site d'E.Leclerc, car les ruptures de stock peuvent survenir à tout moment en raison de l'intérêt suscité par cette offre exceptionnelle.