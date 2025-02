Suzanne Valadon: Une Exposition Comme Un Acte de Justice

Le Centre Pompidou consacre une rétrospective à Suzanne Valadon, une artiste souvent positionnée entre deux siècles, mais qui a forgé sa propre voie unique. L'exposition explore son parcours singulier, de modèle nu à peintre reconnue, en mettant en lumière son talent et sa vision singulière.

Une exposition peut être un acte de justice. Venue du Centre Pompidou -Metz, la rétrospective que le Centre Pompidou consacre à Suzanne Valadon (1865-1938) dissipe des ambiguïtés autant qu'elle conforte une stature. Souvent située dans le groupe d'artistes qui firent le pont entre deux siècles, entre impressionnisme et cubisme, elle qui ne fut pourtant d'aucune école est ici autonomisée, comme dessertie de la fresque pour se voir située dans son inassignable singularité.

À l'âge de 5 ans, cette native de Bessines-sur-Gartempe suit sa mère fuyant le Limousin pour la capitale : humble origine, promesse d'aventure. Fille sans père, la jeune Suzanne devient une éphémère trapéziste de cirque, puis, victime d'une chute, offre son corps de modèle nu aux rapins de Montmartre. Délurée, répandue, attentive, la jeune fille apprend en étant regardée : Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec sont les prestigieux maîtres d'atelier de cette irrégulière. Elle contemple au Louvre les œuvres de Dürer ou Géricault, s'enhardit au dessin, attire l'attention protectrice d'Edgar Degas, accorde sa palette à ce qu'un critique d'art définira comme une « mythologie du moi ». Elle qui se disait jalouse de la pureté du ciel puise dans les toiles de Cézanne ou de Gauguin des leçons de subjectivité. Elle va suivre hors écoles sa vocation singulière, nourrissant sa manière picturale d'un dialogue farfelu avec son amant Erik Satie, retenant de Puvis de Chavannes un sens allégorique de l'objet, de Gauguin des contours appuyés, et bientôt du cubisme un morcellement des arrière-fonds. Suzanne Valadon est une artiste mosaïquée. En 1919, le critique André Lhote voudra voir en elle l'exemple d'un « retour à l'ordre » figuratif, alors même qu'elle s'en tient à sa ligne « dure et souple » déjà vantée par Degas. En 200 œuvres, l'exposition du Centre Pompidou documente son double attachement aux scènes de famille et aux nus féminins, tant Valadon devient un peintre d'En gagnant la faveur des galeristes et du public, elle installe une réputation. Mère d'un fils unique, Maurice Utrillo, dont la gloire picturale rivalisera bientôt avec la sienne, un temps épouse d'un fortuné Paul Mousis, l'artiste prospère roule en tilbury et donne du caviar à ses chats, s'installant alors dans un atelier-appartement de la rue Cortot devenu aujourd'hui le musée de Montmartre. Elle affirmait « dessiner follement » pour porter encore « des yeux au bout des doigts » quand sa vue baisserait. Proche dans sa jeunesse de Joris-Karl Huysmans, elle confiera à Francis Carco l'intime satisfaction de n'avoir rien abdiqué de sa vision. Telle fut l'intraitable Suzanne Valadon, à la fois muse, artiste et témoin, une femme de contraires s'accomplissant dans une œuvre dont la postérité unifie la mesure et les éclats.





