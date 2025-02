Suspicion de sabotage sur un nouveau navire de guerre allemand

La police allemande enquête sur une possible tentative de sabotage d'un navire de guerre allemand récemment achevé. Des dizaines de kilos de copeaux métalliques ont été découverts dans le système de propulsion de la corvette Emden.

La police allemande mène une enquête sur une possible tentative de sabotage d'un navire de guerre récemment achevé. Selon plusieurs médias allemands mardi, le système de propulsion du navire a reçu des dizaines de kilos de copeaux métalliques. La découverte a été faite à bord de la corvette Emden lors d'une inspection sur un chantier naval de Hambourg, la grande ville portuaire du nord du pays, affirment le journal Süddeutsche Zeitung et les chaînes de télévision NDR et WDR.

Ce navire devait être livré à la marine allemande pour être déployé en mer Baltique. Les médias affirment que ces pièces métalliques auraient pu causer des dommages considérables au navire si elles n'avaient pas été détectées à temps. Les services du procureur régional de Hambourg et la police criminelle locale enquêtent sur l'incident, selon les mêmes sources. Contactées par l'AFP, les deux autorités n'ont pas souhaité commenter l'information, et le ministère de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat. La marine allemande a commandé un total de cinq navires de classe corvette, dont l'Emden, aux chantiers navals Naval Vessels Luerssen (NVL). Un porte-parole de NVL a déclaré que l'Emden était «récemment revenu de son essai en mer concluant» et a également refusé de «faire d'autres commentaires à ce sujet». Si les circonstances de l'incident ne sont pas encore claires, l'Allemagne est en état d'alerte élevée face aux menaces de sabotage ou à d'autres actions de «guerre hybride», c'est-à-dire hors des pratiques militaires conventionnelles. L'UE et l'OTAN accusent Moscou de mener des attaques dites hybrides, actes de sabotage, incendies volontaires ou même tentatives d'assassinat, pour déstabiliser le camp occidental et le dissuader de poursuivre son soutien à l'Ukraine en guerre avec la Russie. Dimanche, l'armée allemande a confirmé qu'une enquête avait été lancée sur le survol de plusieurs drones d'un site militaire du nord du pays, qui accueille des soldats ukrainiens en formation. Et les cas de drones repérés survolant des sites militaires ou industriels sensibles se sont multipliés ces derniers mois dans le pays. En mer Baltique, les Européens pointent régulièrement du doigt la «flotte fantôme russe», suspectée d'avoir endommagé plusieurs câbles sous-marins reliant des pays de l'OTAN





Le_Figaro

Allemagne Marine Sécurité Sabotage Guerre Hybride Russie

