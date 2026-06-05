Le funiculaire du pic du Jer à Lourdes est à l'arrêt suite à la chute d'un arbre sur la voie. La souche d'une tonne devra être évacuée par hélicoptère avant une reprise du service. Les opérations de sécurisation et de contrôle des câbles sont en cours.

Un incident naturel a entraîné la suspension temporaire du funiculaire du pic du Jer, situé à Lourdes . Jeudi en fin de journée, un arbre est tombé sur la voie ferrée, à environ cent mètres de la gare.

Grâce à la vigilance du cabinier, l'exploitation a pu être interrompue sans danger pour les passagers. Le gestionnaire du site, Edéis, a aussitôt alerté les autorités compétentes. Les services municipaux de Lourdes se sont rendus sur place pour évaluer la situation et coordonner l'intervention des entreprises spécialisées. Une réunion de chantier a eu lieu ce vendredi à huit heures pour planifier les opérations de sécurisation et la préservation des câbles essentiels au fonctionnement du funiculaire.

Le principal défi ne réside pas dans l'arbre lui-même, mais dans sa souche, dont le poids est estimé à plus d'une tonne. Dans un premier temps, la souche sera stabilisée et un passage dégagé pour permettre le retour des deux cabines en gare. La semaine prochaine, la souche sera allégée par l'enlèvement de la terre et des racines, avant d'être évacuée par hélicoptère. Cette méthode est nécessaire en raison de l'accessibilité difficile du site.

Après ces travaux, les câbles du funiculaire feront l'objet d'un contrôle minutieux. Si aucune dégradation n'est constatée, une réouverture au public pourra être envisagée. En attendant, le pic du Jer reste accessible par d'autres moyens, et les visiteurs peuvent profiter des autres aménagements récents du site, tels que le pumptrack inauguré récemment et le ridepark qui connaît un succès immédiat.

Par ailleurs, un jeune Lourdais de vingt-huit ans, Antoine, organise une nouvelle édition de son événement festif au sommet du pic du Jer, démontrant la vitalité de l'activité touristique locale. Le funiculaire, actuellement en cours d'inspection approfondie dans le cadre de sa grande maintenance périodique, verra son état analysé dans les moindres détails avant une remise en service sécurisée.

La direction d'Edéis s'engage à informer le public dès que la reprise du trafic sera possible, tout en rappelant que la sécurité des passagers reste la priorité absolue





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