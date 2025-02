Suspension de l'arbitre Johann Jeanneau pour harcèlement sexuel et moral

La FFBB suspend l'arbitre Johann Jeanneau suite à des accusations graves de harcèlement sexuel et moral. Une enquête interne est en cours et plusieurs témoignages pointent vers un comportement inapproprié de la part de Jeanneau.

L'arbitre salarié de la Fédération Française de Basket-Ball ( FFBB ), Johann Jeanneau, a été suspendu mercredi suite à des accusations de harcèlement moral et sexuel. À 49 ans, Jeanneau devait arbitrer la Leaders Cup ce week-end à Caen, mais sa désignation a été retirée en urgence par la FFBB . Des révélations du site France TV Info et de l'émission Tout le Sport ont révélé que Jeanneau faisait l'objet d'une enquête interne de la FFBB concernant des allégations de chantage sexuel entre arbitres.

Jeanneau a été signalé fin décembre par un arbitre lui reprochant plusieurs SMS ambigus remontant à 2016. L'arbitre, formateur salarié à la FFBB, adjoint au chef du service des officiels au pôle formation et emploi, aurait envoyé des messages laissant entendre qu'il monnayait des faveurs sexuelles en échange de bonnes notations ou d'autres avantages. France TV Info rapporte également plusieurs autres situations troublantes lors de séances de formation qu'il dirigeait, comme lécher une sucette devant plusieurs stagiaires ou inviter un stagiaire à venir retirer un lot sur le pas de la porte de sa chambre à la tombée de la nuit.Le dossier Jeanneau a pris une nouvelle dimension début 2025 avec les témoignages de deux femmes arbitres. Le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler, a confirmé la suspension de Jeanneau. Il a déclaré suivre le dossier de très près et prendre les décisions les plus difficiles si nécessaire. Pour l'instant, la fédération n'a pas averti la justice en procédant à l'article 40 du code de procédure pénale, qui prévoit qu'une autorité, un fonctionnaire ou un officier public doit signaler un crime ou un délit. Johann Jeanneau, arbitre en Betclic ÉLITE depuis 2004, est actuellement présumé innocent des accusations portées contre lui





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Harcèlement Sexuel Harcèlement Moral Arbitre FFBB Basket-Ball Enquête

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Metz très lourdement sanctionné par la FFBBPromu plutôt performant en Nationale 1, Metz a été très lourdement sanctionné par la FFBB pour des problèmes financiers. Le club lorrain devra composer avec quatre points en moins lors de la phase 1 de NM1 et quatre points en moins pour la phase 2.

Lire la suite »

Metz Canonniers fait appel de la sanction de la FFBBLe club de basket-ball de Metz a décidé de faire appel de la décision de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) qui lui a retiré 4 points pour les phases 1 et 2 de la compétition, en raison de problèmes financiers. Le président du club, Bruno Blin, considère la décision comme injuste, affirmant que les documents et les garanties apportés à la commission prouvent la bonne santé financière du club.

Lire la suite »

'Ils m'ont dit de te payer en nature': pourquoi l'arbitre formateur Johann Jeanneau a été mis à pied par la...Selon une enquête de France Info, l'arbitre formateur Johan Jeanneau, référencé à la Fédération Française, a été mis à pied à titre conservatoire en raison d'accusations de harcèlement sexuel et moral.

Lire la suite »

ENQUETE. 'Ils m'ont dit de te payer en nature', 'je te trouve très gay'... Les accusations à l'encontre d'un aArbitre formateur référencé à la Fédération française de basket-ball (FFBB), Johann Jeanneau a été mis à pied à titre conservatoire en raison d'accusations de harcèlement sexuel et moral. Une enquête en interne est en cours, suite à la réception de cinq signalements, depuis fin décembre.

Lire la suite »

Autriche célèbre le bicentenaire de Johann Strauss IIL'Autriche célèbre en 2025 les 200 ans du compositeur Johann Strauss II, surnommé le roi de la valse, avec de multiples événements et hommages. Strauss reste omniprésent en Autriche, notamment grâce à ses airs entêtants qui évoquent joie et fête.

Lire la suite »

Toute l'actu foot du jour + retour sur Porto-Roma, avec Johann CrochetL’émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas ! L’« After Foot », de 20h à minuit, émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison ! Cette année, c'est Nicolas Jamain qui pilote les premières parties de soirées : « Génération After » les soirs sans matchs, de 20h à 22h, émission composée de chroniqueurs qui...

Lire la suite »