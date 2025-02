Suspension de Jannik Sinner : Les Joueurs du Tennis Critiquent la Légèreté de la Sanction

De nombreuses personnalités du tennis, notamment Benjamin Bonzi, ont réagi avec incompréhension et indignation à la suspension de trois mois infligée à Jannik Sinner pour violation des règles antidopage. Ils jugent la sanction trop légère et dénoncent l'incohérence du système, évoquant un traitement privilégié pour le jeune joueur italien.

Nick Kyrgios, Marion Bartoli, Stanislas Wawrinka… De nombreuses personnalités du tennis ont réagi ces dernières heures à la suspension de trois mois infligée à Jannik Sinner , estimant la sanction trop légère et insuffisante. Benjamin Bonzi s'est également exprimé sur le sujet, témoignant de son incompréhension lors de l'Open 13 de Marseille. \« Honnêtement, je trouve ça assez bizarre.

On parle d'accord trouvé, de négociations… Je ne comprends pas qu'il y ait des négos sur la durée de la suspension ou les règlements. Dans un premier temps, on l’apprend six mois plus tard. Après on considère que les doses sont trop petites pour avoir un impact ou quoi que ce soit. J’ai l’impression que ça part un peu dans tous les sens, qu’on n’est jamais vraiment au courant », a-t-il confié à L'Équipe. \L'actuel 64e joueur mondial a notamment dénoncé l'incohérence du système, affirmant qu'un traitement de faveur a été accordé à Jannik Sinner : « Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, mais je suis assez certain du fait que si ça m’était arrivé, j’aurais déjà pris deux ans et on n’en parlerait plus. Ce sont des sujets délicats, mais j’ai l’impression que le traitement est un peu à part… ». \De son côté, Daniil Medvedev, éliminé en demi-finale de l'ATP 250 de Marseille, estime que cette affaire pourrait favoriser le dialogue entre les joueurs et l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) : « J’espère que les prochaines fois, les joueurs pourront parler à l’AMA. Ça va créer un précédent où tout le monde va avoir la possibilité de se défendre mieux qu’avant. Si ce n’est pas le cas, ça va être bizarre. C’est un mauvais signal s’il n’y a que qui peut faire ça mais c’est un très bon signal si, après ça, tout le monde peut faire la même chose ».





