Suspension de Jannik Sinner : Kyrgios déplore l'inégalité dans le tennis

Nick Kyrgios a vivement réagi à la suspension de trois mois infligée à Jannik Sinner par l'Agence mondiale antidopage (AMA) suite à deux contrôles positifs à une substance interdite. Kyrgios critique l'équité dans le tennis et déplore la suspension relativement courte de Sinner.

Nick Kyrgios , sans tarder, a réagi à l'annonce de la suspension de Jannik Sinner . Le numéro un mondial a été suspendu pour trois mois, jusqu'au 4 mai 2025, suite à un « accord de règlement » avec l'Agence mondiale antidopage ( AMA ) concernant deux contrôles positifs de l'Italien à une substance interdite, le clostébol , en mars 2024. Kyrgios, connu pour ses réactions parfois explosives, a déclaré : « L' équité dans le tennis n'existe pas ».

Depuis la révélation de cette affaire l'été dernier, il multiplie les commentaires véhéments sur le sujet. « L'AMA avait annoncé qu'il s'agirait d'une suspension d'un an ou deux. De toute évidence, l'équipe de Sinner a fait tout ce qui était en son pouvoir pour avancer et accepter une suspension de trois mois, sans perdre de titres ni d'argent », a commenté l'Australien ce samedi. Depuis ses contrôles positifs, Jannik Sinner a remporté l'US Open. Il a ensuite décroché l'ATP Finals (le Masters) et l'Open d'Australie au début de cette année. L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) n'avait pas suspendu Sinner, qui plaidait la contamination accidentelle par un membre de son entourage. Initialement, l'AMA réclamait une suspension d'un à deux ans, mais l'instance a finalement trouvé un accord avec l'athlète. Dans son communiqué, l'AMA a affirmé : « L'AMA accepte que M. Sinner n'avait pas l'intention de tricher, que son exposition au clostébol ne lui a procuré aucun avantage en termes d'amélioration des performances et qu'elle s'est produite à son insu en raison de la négligence des membres de son entourage ». Stanislas Wawrinka, triple vainqueur de Grand Chelem, s'est montré désabusé par cette courte suspension : « Je ne crois plus au sport propre ». L'accord trouvé avec Sinner intervient moins d'un mois après la décision de l'AMA de ne pas faire appel de la suspension d'un mois infligée par l'Itia à la numéro deux mondiale Iga Swiatek après un contrôle positif à la trimétazidine, une autre substance interdite. Novak Djokovic avait assuré fin 2024 qu'il avait été « très frustré, comme la plupart des autres joueurs, d'avoir été tenu dans l'ignorance pendant cinq mois » - le délai entre le contrôle positif de l'Italien et sa révélation par l'Itia. Andrea Gaudenzi, le patron du circuit ATP, avait répliqué en janvier que l'affaire Sinner avait été gérée « dans les règles de l'art ». Avec sa suspension, Jannik Sinner manquera les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami en mars, et de Monte-Carlo et Madrid en avril, mais aucun tournoi du Grand Chelem puisque le prochain, Roland-Garros, débute fin mai. Au total, le numéro un mondial devrait perdre 2100 points ATP durant la période. Il pourrait donc toujours être au sommet du tennis mondial à son retour sur les courts.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jannik Sinner Suspension Nick Kyrgios Tennis AMA Équité Clostébol Roland-Garros

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jannik Sinner Accepté Une Suspension de Trois Mois pour une Contamination PositiveLe numéro un mondial, Jannik Sinner, a accepté une suspension de trois mois après avoir été contrôlé positif au clostebol, une substance interdite, en mars 2024. Il a conclu un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) et ne pourra pas participer à des compétitions de tennis du 9 février au 4 mai 2025.

Lire la suite »

Jannik Sinner accepte une suspension de trois mois pour dopage involontaireL'Italien Jannik Sinner, numéro 9 mondial, a accepté une suspension de trois mois pour dopage involontaire après avoir été testé positif au clostébol en mars 2024. La décision de l'Agence mondiale antidopage (AMA) met fin à une procédure d'appel qui avait été lancée auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Lire la suite »

Jannik Sinner Suspension de Trois Mois pour Contamination AccidentelleLe numéro un mondial du tennis, Jannik Sinner, a été suspendu pour trois mois après un contrôle positif à une substance interdite. L'accord de règlement avec l'AMA mettra fin à sa carrière pendant trois mois, mais il évitera une suspension plus longue. Sinner clame l'innocence et attribue la contamination accidentelle à un membre de son entourage.

Lire la suite »

Jannik Sinner va perdre 2 100 points au classement ATP pendant ses trois mois de suspensionJannik Sinner, suspendu trois mois après avoir conclu un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA), va perdre 2 100 points au classement ATP. Un moindre mal pour le n°1 mondial vu son avance actuelle sur son dauphin Alexander Zverev.

Lire la suite »

Jannik Sinner accepte une suspension de trois mois pour un contrôle positifL'Italien Jannik Sinner a conclu un accord avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) pour une suspension de trois mois après un contrôle positif au clostebol en mars 2024. Sinner manquera plusieurs tournois importants mais aucun tournoi du Grand Chelem.

Lire la suite »

'Un triste jour pour le tennis' : Kyrgios exaspéré par la suspension de SinnerToujours en pointe sur ces dossiers-là, Nick Kyrgios n'a pas tardé à évoquer sa colère après l'annonce de la suspension de trois mois de Jannik Sinner.

Lire la suite »