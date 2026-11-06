Suspension d'un médecin à Saint-Georges-de-Didonne pour violences conjugales

Le médecin généraliste de Saint-Georges-de-Didonne est suspendu par l'ARS de Charente-Maritime après des plaintes pour violences et harcèlement. Son procès est fixé au 8 juin 2027.

Le Conseil de l'ordre des médecins a transmis une demande de suspension temporaire d'exercice à l'Agence régionale de santé (ARS) concernant un médecin généraliste de Saint-Georges-de-Didonne. Cette décision administrative intervient suite à la réception de plusieurs plaintes pénales déposées par des femmes auprès du parquet de Saintes. L'autorité sanitaire locale est ainsi saisie pour mettre en place des mesures urgentes afin d'enquêter sur des agissements potentiellement répréhensibles.

Décision d'urgence de l'ARS de Charente-Maritime

L'Agence régionale de santé de Charente-Maritime a été alertée par le Conseil de l'ordre départemental des médecins afin d'évaluer la situation délicate impliquant ce praticien. Cette instance a la charge de prendre une mesure de suspension pouvant aller jusqu'à cinq mois maximum. Cet intervalle temporel est spécifiquement destiné à permettre une enquête approfondie avant toute décision définitive concernant la poursuite de l'activité médicale du sujet concerné.

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Procédure disciplinaire et contrôle déontologique

La suspension est une mesure provisoire prise en urgence pour garantir la sécurité des patients et le respect des règles déontologiques. Le directeur départemental de l'ARS, Laurent Flament, a confirmé que cette mesure s'applique le temps d'éclaircir les faits reprochés. Si le Conseil de l'ordre des médecins jugea que la situation s'apaise rapidement, le médecin pourrait théoriquement reprendre son activité dans un délai très court, potentiellement la semaine suivante.

Allégations graves et relations mixtes

Le procureur de Saintes, Benjamin Alla, a mis en lumière la porosité entre les relations professionnelles et sentimentales. Il constate que l'intéressé entretenait des liens avec plusieurs femmes qu'il suivait aussi en tant que médecin traitant. Cette situation a engendré des plaintes avec des accusations graves, notamment des violences par conjoint, du harcèlement moral et des viols. Les plaignantes décrivent une relation qui a tourné au calvaire après avoir commencé dans un cadre professionnel.

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Poursuites pénales et calendrier judiciaire

Sur le plan judiciaire, une enquête a été ouverte après les plaintes de trois anciennes compagnes. Le parquet a engagé des poursuites pour violences conjugales avec une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. La date d'audience au tribunal correctionnel est fixée au 8 juin 2027 à 14 heures. Cependant, les faits de harcèlement moral et de viol n'ont pas été suffisamment caractérisés pour mener à des condamnations immédiates.

Engagement persistant des victimes

Les femmes victimes ne comptent pas abandonner leur démarche malgré le classement sans suite de la majorité des plaintes. Elles affirment même que leurs avocats les ont laissées tomber après cette décision de justice. Néanmoins, elles poursuivent leur action en exigeant que ce médecin ne puisse plus exercer dans le futur. L'ensemble des acteurs institutionnels, y compris l'ordre des médecins et l'ARS, ont pris les mesures nécessaires pour traiter ce dossier complexe.