Suspension d'un Arbitre de Basket pour Accusations d'Harcèlement

Le président de la Fédération Française de Basket-ball (FFBB), Jean-Pierre Hunckler, est confronté à une affaire d'harcèlement sexuel et moral impliquant un arbitre de renom, Johan Jeanneau. Des messages compromettants suggèrent que Jeanneau aurait échangé des faveurs sexuelles contre des avantages professionnels. La FFBB a ouvert une enquête interne et suspendu Jeanneau à titre conservatoire.

Un mois et demi après sa nomination, Jean-Pierre Hunckler, le président de la Fédération française de basket (FFBB), est confronté à une affaire embarrassante. Selon les révélations de Franceinfo, l'arbitre Johan Jeanneau, en activité depuis 2004, a été suspendu à titre conservatoire par la FFBB suite à des accusations d'harcèlement sexuel et moral.

Des messages échangés par cet entraîneur de 49 ans (qui, pour l'instant, n'est l'objet d'aucune poursuite judiciaire) laissent penser qu'il aurait pu échanger des faveurs sexuelles contre de bonnes notes ou d'autres avantages. Interrogé ce dimanche par RMC Sport, Jean-Pierre Hunckler a fait le point sur le dossier: 'La Fédération a pris acte des signalements qui ont été transmis au ministère. À partir de là, une enquête interne a été ouverte. Nous travaillons activement pour que cette enquête avance le plus rapidement possible, dans le respect des victimes mais aussi de la présomption d'innocence. Des décisions ont été prises et annoncées. Nous sommes actuellement en train de rassembler toutes les informations nécessaires pour compléter les décisions déjà prises. En tout cas, de mon côté, comme je l'ai dit, je ne laisse rien passer et je suis de très près toutes les enquêtes en cours.' 'S'il y a à sanctionner, les sanctions seront là', a-t-il ajouté. Nommé fin décembre pour succéder à Jean-Pierre Siutat, dont il a été le vice-président pendant quatorze ans, le nouveau n°1 de la FFBB entend se montrer ferme face à de possibles dérapages. 'Dans le sport et en dehors du sport, ces systèmes et ces pratiques sont intolérables. Et à un moment donné, s'il y a à sanctionner, les sanctions seront prises', promet celui qui a lui-même été arbitre avant de gravir les échelons au sein de la fédération.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

HARCELEMENT SEXUEL HARCELEMENT MORAL FEDERATION FRANÇAISE DE BASKET (FFBB) JOAN JEANNEAU JEAN-PIERRE HUNCKLER SPORT

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Suspension de l'arbitre Johann Jeanneau pour harcèlement sexuel et moralLa FFBB suspend l'arbitre Johann Jeanneau suite à des accusations graves de harcèlement sexuel et moral. Une enquête interne est en cours et plusieurs témoignages pointent vers un comportement inapproprié de la part de Jeanneau.

Lire la suite »

Basket-Ball (Prénationale) : coup d’arrêt pour CahorSauzet BasketCahorSauzet Basket 63 – Montastruc 79 Au Palais des Sports de Cahors. MT : 24-38. Arbitres : M. Mayo Botele et M. Azahaf. Quart temps : 14/11, 10/27, 20/20, 19/21. CSB : 4 paniers à 3points/16 paniers à 2points/19 lancers francs réussis sur 28 tentés/1 joueur éliminé : Khoussa/12 balles perdues.

Lire la suite »

Basket (Super coupe Sud Ouest) : face à Garonne Basket, Castelnau-de-Médoc sans pressionLes Médocains continuent leur petit bonhomme de chemin en Super coupe Sud Ouest. Samedi 25 janvier, ils reçoivent le vainqueur 2024, Garonne Basket, qui vient pour défendre son titre

Lire la suite »

Coupe des Landes de basket : Élan Chalossais - Avenir Basket Chalosse, comme on se retrouveUne saveur particulière flottera pour ces quarts de finale de Coupe des Landes où les deux finalistes de l’an dernier se retrouvent.

Lire la suite »

Basket-ball (Nationale féminine 2) : les Espoirs de Basket Landes se rassurent face à AvrilléLa victoire des Landaises était espérée et attendue en cette 13e journée. Elle est arrivée naturellement face à une équipe d’Avrillé qui jouera le maintien en fin de saison (54-37)

Lire la suite »

Basket-ball (Prénationale) : Dylan Mendes (CahorSauzet Basket) : 'On a manqué de caractère'Jégun 87 – CahorSauzet 62 Mi-temps : 48-21. Arbitres : MM. Jarry et Dondon. Quarts temps : 21/13 ; 27/8 ; 12/20 ; 27/21. CSB : 4 paniers à 3pts/ 17 paniers à 2pts/16 lancers francs réussis sur 22 tentés/ joueurs éliminés : Discazeaux, Doumbia, Béthune/27 ballons perdus.

Lire la suite »