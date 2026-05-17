Suspect of the fire attempted to pass as a Dutch journalist to investigate 'tourism decline in Vernet'

An 78-year-old man, suspected of attempting to set a fire at the home of the parents of the missing boy Emile, claimed to be a Dutch journalist researching tourism decline in Vernet.

Affaire du petit Émile : le suspect de la tentative d'incendie de la maison des grands-parents prétendait être un 'journaliste néerlandais' en reportage sur 'la baisse du tourisme au Vernet ' L'homemment soupçonné d'avoir tenté d'incendier la maison des grands-parents du petit Émile ne s'est pas présenté par hasard au Vernet .

Selon BFMTV, le septuagénaire de 78 ans interpellé samedi matin s'était fait passer pour un journaliste néerlandais auprès des habitants afin de s'approcher de la résidence secondaire. Affaire du petit Émile : le suspect de la tentative d'incendie de la maison des grands-parents prétendait être un 'journaliste néerlandais' en reportage sur 'la baisse du tourisme au Vernet'L'incendiaire présumé de la résidence secondaire des grands-parents du petit Émile avait une stratégie bien établie.

Cette maison, située dans la commune du Vernet dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026. Dans la matinée qui a suivi, un septuagénaire a été placé en garde à vue après l'ouverture d'uneenquête pour s'est fait passer auprès des habitants pour un journaliste néerlandais afin de s'approcher de la maison. Lors de discussions avec les habitants, il aurait prétendu être en train de réaliser un reportage surpour avoir de plus amples informations sur l'habitation.

Un homme de 78 ans, une interpellation sans résistance, une odeur d'essence : que sait-on du suspect de la tentative d'incendie ? L'individu s'est introduit par effraction dans un fenêtre de la maison et a tenté de mettre le feu, détaille Me Isabelle Colombani, avocate du grand-père d'Émile, à la chaîne télé. Un jeune habitant du village qui rentrait du travail a immédiatement alerté les secours de plusieurs départs de feu entre minuit et 0 h 15.

Les pompiers sont intervenus rapidement, permettant de limiter les dégâts. Les motifs de ce geste restent, à l'écriture de cet article, inconnus. Le suspect dans l'incendie de la résidence secondaire des grands-parents du petit Émile avait loué une chambre d'hôtel dans la commune du Vernet, dont il n'est pas originaire, la veille : 'la baisse du tourisme au Vernet' avant de tenter de mettre le feu dans le garage. Interpellé sans résistance, une odeur d'essence émanait de lui. Ses motivations restent à ce stade inconnues





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