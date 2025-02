Suspect dans l'empoisonnement du gâteau de Noël décédée en prison

Deise Moura dos Anjos, la principale suspecte dans l'empoisonnement fatal du gâteau de Noël qui a coûté la vie à trois membres de sa famille, est décédée en prison. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de sa mort.

Le 23 décembre dernier, une histoire incroyable a été révélée par la presse brésil ienne. À la veille de Noël, trois membres d'une même famille ont été retrouvés décédés dans le sud du Brésil . Toutes les victimes avaient consommé un gâteau contenant de l'arsenic. La principale suspecte, une femme de 60 ans, a été placée en détention dans une prison pour femmes à Guaíba. Depuis lors, elle attendait son procès derrière les barreaux. Cependant, un rebondissement majeur vient de se produire.

Deise Moura dos Anjos a été découverte sans vie lors d'un contrôle habituel dans sa cellule, où elle était détenue seule. Le personnel a immédiatement prodigué les premiers soins et a appelé le service médical d'urgence. À leur arrivée, les secours ont confirmé son décès, a indiqué la police criminelle dans un communiqué. Suicide, accident ou homicide ? Une enquête est désormais en cours pour déterminer les causes de sa mort. Le 23 décembre, les victimes du gâteau empoisonné avaient été identifiées comme étant les sœurs de la suspecte et sa nièce, âgées respectivement de 65, 59 et 47 ans. Deux autres personnes, le beau-frère de la suspecte et un enfant de 10 ans, ont échappé à la mort et ont été hospitalisés. Les premiers éléments de l'enquête avaient révélé que Deise Moura dos Anjos était en conflit avec sa famille depuis plus de 20 ans. D'après CNN Brasil, le mari de la suspecte avait demandé le divorce la veille de sa mort en prison. Selon le média brésilien Band, quelques jours avant la tragédie, Deise Moura dos Anjos aurait empoisonné son propre mari en lui servant un jus de fruit contenant de l'arsenic. S'apercevant que leur fils avait également consommé la boisson toxique, elle l'aurait forcée à vomir rapidement le liquide. La police enquête sur au moins 10 empoisonnements potentiels dont la suspecte serait responsable. La mort de son beau-père et de son père en 2020 font également partie des décès et tentatives présumées d'empoisonnement. Une autopsie avait révélé que le beau-père de la jeune femme avait également ingéré de l'arsenic. Son décès avait d'abord été considéré comme une intoxication alimentaire.





