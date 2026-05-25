La station de Lacanau a ouvert trois zones de surveillance sur quatre, tandis que quatre personnes ont été sauvées après des noyades sur les côtes girondines. Le calendrier de surveillance des plages est très dispersé, avec des départs en juin pour certains points de la côte. Les maires sont les seuls à payer les frais de surveillance, tandis que les recettes touristiques diminuent.

L' affluence estivale persistait lundi 25 mai, jour férié, à Lacanau . La station a ouvert trois zones de surveillance sur quatre. Quatre personnes ont été sauvées après des noyades sur les côtes girondines depuis avril, dont deux dimanche 24 mai.

Les deux dernières victimes se sont noyées dans des zones non surveillées, à Lacanau et Arcachon. Dans les zones surveillées, l'activité des secouristes a été très soutenue. Le calendrier de surveillance des plages est très dispersé, avec des départs en juin pour certains points de la côte. Les maires sont les seuls à payer les frais de surveillance, tandis que les recettes touristiques diminuent.

Les sauveteurs de Lacanau déboursent 700 000 euros annuellement. Les 2 000 places du parking Super Sud sont gratuites. Les barriers pourraient être installées pour faire payer l'accès. La préfète Gironde a renforcé les moyens nautiques et a mis en place un hélicoptère de la Sécurité civile.

Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, propose de mettre des barrières pour faire payer l'accès au parking et de faire appel aux maires du littoral girondin pour organiser une réunion rapide





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