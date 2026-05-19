Surprise gênante : l’odeur de l’asperge

Tout le monde ou presque a déjà eu cette surprise gênante : aller aux toilettes moins d’une demi-heure après un repas, et sentir une odeur soufrée très forte en relevant la lunette. Le coupable est un légume de printemps très apprécié, et le phénomène intrigue encore plus quand on sait qu’il apparaît en 15 à 30 minutes et que seule une partie de la population le perçoit. Ce légume, c’est l’asperge, bourrée d’un composé rare appelé acide asparagusique.

Tout le monde ou presque a déjà eu cette surprise gênante : aller aux toilettes moins d’une demi-heure après un repas, et sentir une odeur soufrée très forte en relevant la lunette.

Le coupable est un légume de printemps très apprécié, et le phénomène intrigue encore plus quand on sait qu’il apparaît en 15 à 30 minutes et que seule une partie de la population le perçoit. Ce légume, c’est l’asperge, bourrée d’un composé rare appelé acide asparagusique. Selon le médecin Manuel Viso, quand notre corps dégrade cet acide, il fabrique des composés soufrés volatils comme le méthanéthiol et le diméthylsulfurol, qui s’éliminent aussitôt dans l’urine.

Il résume la situation ainsi : ‘Franchement, ces composés sentent mauvais, comme des œufs pourris ou du chou fermenté’, a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux. Ce que l’asperge fait à votre corps en 15 minutes Une fois l’asperge mâchée puis avalée, l’acide asparagusique arrive très vite dans le sang via l’intestin. Des analyses décrites par American Laboratory montrent que ses dérivés soufrés apparaissent dans les urines en 10 à 15 minutes seulement.

Comme l’asperge est aussi un légume diurétique, vos reins filtrent davantage de liquide sur un temps court, ce qui concentre ces molécules odorantes dans la vessie. À voir aussi Article Pourquoi a-t-on la paupière qui tremble ? Encyclopedie Hoquet : cause, comment l’arrêter ? Quand s’inquiéter ?

Au bout de 15 à 30 minutes, une première miction suffit pour libérer ces composés soufrés volatils dans l’air des toilettes. Le méthanéthiol, le sulfure et le disulfure de diméthyle rappellent alors des odeurs d’œuf pourri ou de chou fermenté, très proches de celles évoquées par Manuel Viso. Pourquoi tout le monde ne sent pas l’odeur d’asperge Et inutile de complexer : presque tout le monde fabrique ces molécules après un plat d’asperges.

La vraie différence vient de la génétique et du microbiote intestinal, qui influencent la quantité exacte de méthanéthiol, de sulfure de diméthyle ou de diméthyldisulfure envoyée vers les reins, puis vers la vessie. Une étude publiée en 2016 dans le journal médical BMJ, citée par Santé Magazine, a montré qu’environ 60 % des volontaires disaient ne pas percevoir cette odeur.

D’autres travaux mentionnés par Wikipédia trouvent au contraire 40 à 45 % de personnes capables de la détecter clairement, ce qui suggère qu’une majorité en sent au moins un peu. Les chercheurs relient cela à des variations de gènes de récepteurs olfactifs OR2, sur la région 1q44 du chromosome 1, qui rendent certains nez quasiment ‘aveugles’ à cette odeur très particulière.

Combien de temps dure l’odeur d’asperge, et quand consulter un médecin Des chercheurs ont montré que l’intensité de l’odeur liée aux asperges diminue de moitié toutes les 4,7 heures et disparaît en général entre 18 et 24 heures après le repas. Ce phénomène reste physiologique et sans danger tant qu’il est transitoire et lié à un aliment identifié. En cas d’odeur forte persistante, de brûlures, de sang ou d’urines très troubles, mieux vaut consulter un professionnel de santé.

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