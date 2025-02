Surjeteuse Singer à prix réduit chez Lidl : l'offre incontournable pour les débutants

Lidl propose une surjeteuse Singer à prix réduit, idéale pour les débutants grâce à son utilisation simple et ses nombreuses fonctionnalités.

Adaptée à toutes sortes de tissus, la surjeteuse Singer commercialisée à prix réduit par Lidl sera idéale même pour les débutant s. Cet appareil est facile à prendre en main, même pour les personnes peu habituées à la couture et au surjet. Pour plus de simplicité, vous pourrez notamment vous fier aux chemins d'enfilage définis par des couleurs.

Capable de travailler avec une vitesse de couture allant jusqu'à 1300 tours par minute, la surjeteuse Singer propose une longueur de point comprise entre 1 et 4 mm. Si vous avez besoin de reprendre une pièce ronde, comme une manche ou une jambe de pantalon, vous serez ravi de la grande liberté de mouvement offerte par le bras libre de cette machine.Grâce aux offres de Lidl, vous aurez la possibilité de vous offrir cette surjeteuse à un prix incroyable. Elle peut être facilement paramétrée, grâce à ses molettes de réglage accessibles depuis l'extérieur de l'appareil. Munie d'un pied de biche à pression variable, pouvant être changé via un bouton, cette machine est équipée d'un système de transport différentiel, optimal sur tous types de tissus. Accompagnée d'un jeu d'aiguilles, d'un tournevis, d'une pince à épiler et d'un convertisseur, la surjeteuse Singer propose une largeur de point allant de 3 à 6,7 mm pour les surjets simples. Cette largeur est réduite à 1,5 mm pour les ourlets roulés, qui pourront être réalisés sans changement de plaque à aiguille.Évaluée en moyenne 4,7 étoiles, la surjeteuse Singer vous permettra de réaliser six types de points : surjet à 2 fils, ourlet roulé 2 fils standard, surjet 3 fils, surjet plat 3 fils, surjet rapporté 3 fils et surjet 4 fils stretch de sécurité.





