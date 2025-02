Surgères s’impose dans la douleur face à Plaisir et se rapproche du maintien

Le SCS remporte un match difficile face à Plaisir, grâce à une défense solide et à l'entrée en jeu décisive de Dimeck. Cette victoire permet aux Laitiers de se rapprocher du maintien.

Emmené par des leaders déchaînés en défense, le SCS s’impose dans la douleur et fait un pas en avant dans la course au maintien. Les visiteurs mettent du rythme dans ce début de match, dimanche 16 février, mais se heurtent à une défense bien en place sur la largeur. L’entame de match passée, Plaisir rentre dans les 22 mètres et pilonne la défense des Laitiers, qui répondent bien en étant solides sur l’homme.

Les locaux retrouvent leur jeu alléchant du début de saison et jouent toutes les pénalités vite, en plus du jeu les rouge et noir retrouvent une mêlée conquérante qui leur avait manqué ces derniers matchs. À la 20e minute, Surgères inscrit les premiers points du match grâce à une pénalité en face des poteaux de Guiguet (3-0). Guiguet met une seconde pénalité mais Cheval lui répond dans la foulée, 6-3 à la demi-heure. Juste avant la pause, Surgères va enfin marquer un essai grâce à son Tongien Filikitonga sur une action de classe de Dumontel, qui perce dans l’axe et évite plusieurs défenseurs. Deux temps de jeu plus tard, c’est l’ailier qui aplatit en coin, bien servi par Voretamaya (11-3). Mi-temps solide avec des Laitiers impeccables en touche et avec une mêlée dans l’avancée. Les Plaisirois reviennent avec d’autres intentions en seconde période et mettent à mal les locaux. Brossard récolte un carton blanc, le coach Billon décide de faire rentrer l’artillerie lourde : Dimeck, Taufa, Robin et Da Silva entrent à la 45e pour donner un nouveau souffle à l’équipe. Durand, le flanker des bleu et jaune, revient quant à lui de son carton blanc donné en première période. À 14 contre 15, les locaux, poussés par un public satisfait de la performance de leurs joueurs, ne paniquent pas et ne concèdent pas de point en infériorité numérique. Plaisir continue sa domination et Bienga est sanctionné d’un carton jaune pour une faute technique. Taufa prend lui aussi un carton pour un plaquage dangereux. Dimeck fait une entrée stratosphérique en défense en mettant sur le reculoir chacun de ses adversaires et permet aux locaux de résister aux assauts franciliens. Da Silva répond à Fautrier (14-6) à 5 minutes du terme. Le demi d’ouverture visiteur met son équipe dans les clous du bonus défensif (14-9) et il ne reste que 2 minutes. Fin de match irrespirable à Filippi avec la dernière mêlée du match, avant que Lamotte mette les siens à l’abri en tapant en touche.Victoire non sans mal des Laitiers qui font la bonne opération de la journée en bas du classement à la suite des défaites à domicile conjuguées d’Évreux contre Rochefort et de Maisons-Laffitte contre le leader tourangeaux. Guiguet - Fumeron, Voretayama, Deshayes, Filikitonga - Ramade (o), Alcacebe (m) - Alvarez, Dumontel, Chenin (cap) - Pili, Bienga - Brossard, Jean, Chagneau. Entrés en jeu : Robin, Contant, Dimeck, Taufa, Lamotte, Da Silva, Billo





RUGBY LIGUE SURGERES PLAISIR MAINTIEN DEFENSE DIMECK

