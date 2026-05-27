Surestimation des marges sur les fruits et légumes bio : Que Choisir accuse la grande distribution

Une étude de l'association de consommateurs Que Choisir affirme que les supermarchés appliquent des marges 81%% plus élevées sur les produits bio que sur le conventionnel. Cette thèse est fermement rejetée par la Fédération du Commerce et de la Distribution qui évoque des coûts de production supérieurs.

L'Association de consommateurs Que Choisir dénonce une surestimation des marges pratiquées par les supermarchés sur les fruits et légumes issus de l' agriculture biologique . Selon une étude publiée le mercredi, les marges brutes des grandes surfaces sur ces produits seraient en moyenne 81% plus élevées que celles appliquées aux fruits et légumes conventionnels.

Cette pratique, que l'association qualifie de "structurelle et délibérée", pénaliserait à la fois les consommateurs, qui paient leurs produits plus cher, et les agriculteurs, dont la rémunération ne suivrait pas. Cette publication intervient alors qu'une commission d'enquête sénatoriale avait récemment publié un rapport critiquant les marges élevées sur les "aliments sains" pour compenser les prix bas des produits d'appel ultra-transformés. Que Choisir rappelle que ce mécanisme de "péréquation" renchérissent artificiellement le prix des produits biologiques.

L'analyse s'est appuyée sur des données officielles du Réseau des Nouvelles des Marchés (RNM), sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. L'association a comparé les prix d'un panier de 24 fruits et légumes, à la fois conventionnels et bio, sur l'ensemble de l'année 2025 dans les grandes surfaces. Pour calculer la marge brute, elle a soustrait le prix agricole, c'est-à-dire le montant payé par les distributeurs aux agriculteurs, du prix de vente au consommateur (hors TVA).

Le résultat montre un écart de marge moyenne de 81% en faveur du bio. Dans le détail, l'étude cite l'exemple de la tomate : le prix agricole bio n'est que 44% plus élevé que celui du conventionnel, mais la marge de la distribution est, elle, 113% plus élevée. Que Choisir en appelle donc à une "modification" de la "politique de tarification" des enseignes afin de favoriser les produits les plus sains.

La Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) a vivement contesté ces conclusions. Sa directrice des études, Isabelle Senand, affirme que "toutes les données disponibles et publiques montrent qu'il n'existe pas de +surmarge+ de la grande distribution sur les produits bio par rapport aux produits conventionnels".

Elle se réfère aux travaux de l'OFPM (Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires) qui, selon elle, "confirment des niveaux de marge brute comparables, et parfois inférieurs, à ceux observés sur le conventionnel ou dans les circuits spécialisés". La fédération explique également que les prix plus élevés en bio reflètent avant tout "des coûts de production, de logistique et de conservation plus importants" et appelle à bien distinguer la marge brute, calculée par Que Choisir, de la marge nette, un indicateur différent.

Le débat oppose ainsi deux interprétations des mêmes données et souligne les tensions persistantes autour de la valorisation de l'agriculture biologique dans la grande distribution





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