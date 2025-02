Surendettement en France: Augmentation des dossiers mais tendance à long terme à la baisse

La Banque de France a publié les chiffres du surendettement pour 2024, montrant une hausse de 10,8% du nombre de dossiers déposés. Cependant, la tendance à long terme reste à la baisse, attribuée à un encadrement plus strict des crédits à la consommation et à la baisse du chômage. Le Fichier national des incidents de crédits aux particuliers (FICP) compte 574 000 personnes surendettées, pour un encours total de 4,5 milliards d'euros. Les dettes à la consommation restent majoritaires, et les départements du Nord sont les plus touchés.

La Banque de France a dévoilé les chiffres du surendettement ce jeudi, révélant une augmentation du nombre de dossiers déposés. En 2024, 134 803 procédures ont été ouvertes, représentant une hausse de 10,8% par rapport à l'année précédente, comme l'indique BFMTV. En 2023, l'augmentation avait été de 8%.

Toutefois, Hélène Arveiller, de la direction des services aux particuliers de la Banque de France, tempère : «La hausse enregistrée ces dernières années ne remet pas en cause» la tendance à long terme. En effet, le nombre de nouveaux dossiers en 2024 est resté inférieur de 6% à son niveau de 2019 et de 42% à son niveau de 2014. On constate donc une baisse à long terme, attribuable à l'encadrement plus strict de la commercialisation des crédits à la consommation et à la diminution du chômage, explique Hélène Arveiller. Le Fichier national des incidents de crédits aux particuliers (FICP) relatif au surendettement compte actuellement 574 000 personnes. Cela représente un encours total de 4,5 milliards d'euros (+6%), soit 30 315 euros d'endettement moyen, hors immobilier. La moitié de ces ménages sont surendettés de plus de 17 447 euros (toujours hors dettes immobilières), et 11% des dossiers présentent un endettement global inférieur à 5 000 euros, détaille la Banque de France. Les départements du Nord sont les plus touchés par ce phénomène. Sans surprise, ce sont les dettes à la consommation qui constituent la majorité des dossiers (43%), l'inflation ayant certainement un rôle dans cette situation. Les départements d'Île-de-France, de la façade Atlantique et du Sud enregistrent le moins de dossiers déposés. Le profil des ménages concernés ne varie pas non plus : le surendettement touche principalement les personnes seules (52% des ménages concernés) et les locataires (88%). 55% des personnes surendettés sont des femmes et 20% des familles monoparentales. Près de six ménages sur dix ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, 68% un niveau de vie inférieur au Smic (1 426 euros) et 9% au RSA (953 euros). Les demandeurs d'emploi sont également concernés (25%)





Surendettement Banque De France France Économie Inflation Crédits À La Consommation Dettes

