Sur les traces du Grand Chemin Montois : de Tours au Mont-Saint-Michel à pied

Découvrez le Grand Chemin Montois, un itinéraire méconnu reliant Tours au Mont-Saint-Michel, surnommé la Merveille de l'Occident. Un parcours de près de 300 km à travers cinq départements, chargé d'histoire et de spiritualité.

Le Grand Chemin Montois , aussi appelé chemin de Tours , est un itinéraire de randonnée méconnu qui relie la ville de Tours au Mont-Saint-Michel , surnommé la Merveille de l'Occident.

Ce chemin de pèlerinage historique, moins fréquenté que ceux de Compostelle ou de Saint-Martin, offre une expérience unique à travers cinq départements : Indre-et-Loire, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine et la Manche. Long d'environ 280 kilomètres, il se parcourt à pied en une vingtaine de jours, permettant aux marcheurs de découvrir des paysages variés, des forêts verdoyantes aux plaines agricoles, en passant par des villages pittoresques et des sites chargés d'histoire.

L'origine du Grand Chemin Montois remonte au Moyen Âge, lorsque les pèlerins du nord-ouest de la France l'empruntaient pour se rendre au Mont-Saint-Michel, avant de poursuivre éventuellement vers Saint-Jacques-de-Compostelle via la Via Turonensis. Aujourd'hui, l'association des Chemins du Mont-Saint-Michel entretient ce tracé et assure un balisage simple mais efficace : des panneaux spécifiques guident les randonneurs tout au long du parcours.

Vincent Juhel, historien et membre de l'association, estime que plusieurs centaines de personnes empruntent ce chemin chaque année, même si aucun enregistrement officiel n'existe. Pour les randonneurs souhaitant partir de Tours, deux itinéraires sont proposés au choix, permettant de personnaliser l'expérience. Le premier passe par le nord de l'Indre-et-Loire, traversant des communes comme Château-la-Vallière, tandis que le second emprunte une route plus directe via des paysages vallonnés.

Quel que soit le parcours choisi, les marcheurs sont récompensés par des vues imprenables sur la baie du Mont-Saint-Michel et l'abbaye qui se dresse à l'horizon. La traversée de la baie, à marée basse, constitue un moment fort de l'aventure, rappelant les anciens pèlerinages. Ce chemin ne se limite pas à un simple défi physique ; il offre également une plongée dans le patrimoine culturel et religieux de la région.

Les étapes clés incluent le Mans avec sa cathédrale Saint-Julien, Mayenne et son château, ainsi que Saint-James, où les pèlerins se préparent à la dernière étape vers le Mont. Le Grand Chemin Montois est une invitation à ralentir, à se reconnecter avec la nature et à marcher sur les traces des croyants d'antan. Que l'on soit pèlerin ou simple randonneur, cette voie méconnue promet une aventure inoubliable, alliant effort physique et enrichissement spirituel





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