Sur l'autoroute A8, la lutte contre les délits routiers s'intensifie

Entre l'omniprésence de tunnels dangereux et la conduite sous influence, l'autoroute A8 est devenue un terrain de vigilance pour les gendarmes. Découvrez comment les patrouilles, jour et nuit, tentent de sécuriser cette route des vacances.

L'autoroute A8, surnommée la Provençale, est une voie emblématique des départs en vacances dans le sud-est de la France. Cependant, ses nombreux tunnels, où les accidents et les incendies sont souvent spectaculaires, en font un corridor à haut risque pour les automobilistes.

La conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants aggrave ce danger, transformant parfois un trajet ordinaire en drame. Pour contrer ces comportements délinquants, les forces de gendarmerie intensifient les contrôles, de jour comme de nuit, en s'appuyant sur des véhicules d'intervention rapide et sur la surveillance aérienne par hélicoptère. Ces opérations visent à dissuader les conducteurs imprudents et à réduire le nombre d'infractions graves sur cet axe très fréquenté





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