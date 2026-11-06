Suppression Parcoursup : L'avis de la psychologue Marie-Estelle Dupont sur l'école

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont analyse les enjeux de la suppression de Parcoursup et l'éducation des jeunes dans son édito pour Europe 1.

La psychologue clinicienne Marie-Estelle Dupont a apporté une analyse approfondie dans l'émission " Et si on en parlait " sur Europe 1 concernant la réforme majeure du système éducatif français. Son intervention se concentre spécifiquement sur les implications psychologiques et sociales de la suppression du parcours d'orientation Parcoursup pour les lycéens.

Marie-Estelle Dupont met en lumière une distinction fondamentale entre les désirs superficiels des adolescents et les besoins profonds qui doivent guider les décisions des adultes responsables de leur avenir. Elle souligne que la responsabilité des générations précédentes est de répondre à ces besoins essentiels plutôt qu'aux simples souhaits immédiats des plus jeunes.

Also read Parcoursup : une première réunion de travail organisée ce lundi, selon Sébastien Lecornu

Les besoins des jeunes comme devoirs des adultes

Lors de son édito quotidien, Marie-Estelle Dupont a affirmé que la suppression de Parcoursup représente un moment charnière où les besoins des plus jeunes deviennent effectivement les devoirs des adultes. Cette prise de position interroge directement la manière dont l'État gère la transition entre le lycée et l'enseignement supérieur sans le filtre numérique actuel.

La clinique psychologique révèle souvent que les adolescents ont besoin de repères clairs et de structures sécurisantes pour orienter leur parcours. En l'absence de Parcoursup, cette structuration pourrait devenir plus complexe, obligeant les familles et l'Éducation nationale à trouver de nouveaux modèles d'accompagnement plus humains et moins algorithmiques.

Advertisement

La question de l'élitisme républicain et social

Un autre point central soulevé par Marie-Estelle Dupont concerne la notion d'élitisme dans le système éducatif français. La suppression de Parcoursup pourrait paradoxalement renforcer les inégalités si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion sérieuse sur l'accès à l'enseignement supérieur pour tous.

La psychologue clinique insiste sur le fait que l'élitisme républicain ne doit pas être confondu avec un système de sélection brutale. Elle appelle à une réflexion profonde sur la manière dont les besoins des jeunes se traduisent en opportunités réelles, surtout dans un contexte où la concurrence pour les places en formation sélective reste intense.

Impact psychologique et rôle des parents

Le rôle des parents dans ce nouveau contexte post-Parcoursup est également scrutiné par l'experte. Marie-Estelle Dupont rappelle que les familles se trouvent souvent démunies face à l'incertitude, ce qui peut générer une anxiété importante chez les lycéens. Il est crucial que les adultes accompagnent ces jeunes avec bienveillance et fermeté.

Les besoins des adolescents en matière d'estime de soi et de projet personnel doivent être au cœur des préoccupations des éducateurs et des parents. La suppression d'un outil comme Parcoursup ne doit pas entraîner un vide décisionnel, mais plutôt encourager une dialogue plus ouvert et personnalisé entre les jeunes et leurs entourage.

Advertisement

Conclusion sur l'avenir de l'orientation

En définitive, l'édito de Marie-Estelle Dupont sert de catalyseur pour une réflexion nationale sur l'avenir de l'orientation scolaire. La suppression de Parcoursup est bien plus qu'un changement technique ; c'est une opportunité de repenser la relation entre l'école, la famille et la société.

Les besoins des jeunes ne doivent jamais être relégués au second plan derrière des logiques administratives. En défendant leur droit à un avenir éclairé, les adultes accomplissent leur devoir civique et social. Cette approche centrée sur l'humain reste la clé pour réussir cette transition éducative majeure.