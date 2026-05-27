Suppression des passages à niveau au sud de Bordeaux : une nouvelle phase de chantier

Les travaux de rénovation des lignes ferroviaires au sud de Bordeaux, qui ont débuté il y a 18 mois, entrent dans une nouvelle phase avec la suppression des six passages à niveau entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans. Les ouvrages, ponts ou souterrains, remplaceront ces passages et permettront de fluidifier et sécuriser la circulation des trains.

Les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux entrent dans une nouvelle phase de chantier avec la suppression des passages à niveau . Engagés depuis 18 mois, les travaux visent à fluidifier et sécuriser la circulation des trains .

Les six passages à niveaux entre Bègles et Saint-Médard-d’Eyrans seront supprimés et remplacés par quatre ouvrages, ponts ou souterrains, à l’horizon 2032. Les riverains opposés aux aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux ont beau protester, le passage à niveau n°13 reliant l’avenue de Canterane est bien fermé depuis le 13 mai et ne rouvrira pas.

Les six liaisons seront progressivement supprimées, et ces six passages à niveau, points hautement accidentogènes pour la SNCF, seront remplacés par quatre nouveaux franchissements, au-dessus ou en dessous des voies ferrées. LGV : au sud de Bordeaux, 96 heures de chantiers « intensifs » et le début de la suppression de six passages à niveau





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