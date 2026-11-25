La Ville de Paris décide d'arrêter le système anti-noyade Poséidon dans huit piscines. Les maîtres-nageurs dénoncent un risque accru pour la sécurité des usagers malgré l'absence de sauvetages récents.

La Ville de Paris a officiellement annoncé la suppression du système de surveillance vidéo Poséidon dans huit de ses piscines municipales en régie. Cette décision, qui concernera les bassins situés dans les arrondissements 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18 et 20, suscite une vive contestation de la part des maîtres-nageurs sauveteurs. Ces professionnels estiment que cette mesure compromet la sécurité des baigneurs dans un contexte où les risques de noyade augmentent significativement.

Un dispositif de détection controversé par les professionnels

Le système Poséidon, déployé dans les piscines parisiennes depuis les années 2000, utilise la vidéo surveillance pour détecter les personnes immobiles sous l'eau. Si un baigneur reste statique pendant dix secondes, l'algorithme déclenche une alarme pour prévenir les sauveteurs. Cette technologie, pionnière dans le domaine, a été expérimentée pour la première fois à la piscine d'Auteuil dans les années 1990 avant d'être généralisée. Aujourd'hui, Poséidon équipe trois cents bassins à travers le monde, dont huit installations parisiennes spécifiques : Jean-Taris, Catherine-Lagatu, Jean-Boiteux, Aspirant-Dunant, Blomet, Auteuil, Bertrand-Dauvin et Alfred-Nakache.

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Arguments de la municipalité et absence de sauvetages récents

La Ville de Paris justifie son choix par l'analyse statistique des dix dernières années. L'administration municipale souligne qu'aucune intervention ayant conduit à un sauvetage n'a été recensée suite à une alerte Poséidon depuis 2009. Selon les services de la mairie, le maintien de ce dispositif ne se justifie plus financièrement ni opérationnellement, surtout au regard du fait que les piscines non équipées n'ont pas connu davantage d'accidents mortels ou graves durant cette période. La convention liant la Ville à l'entreprise prendra fin à la fin de l'année et ne sera malheureusement pas renouvelée par les autorités.

Témoignages de sauvetages vitaux et risques accrus

En dépit des statistiques municipales, les maîtres-nageurs rapportent des situations critiques où l'outil a permis d'éviter le drame. Mathieu Bourgau, représentant du personnel FO, cite l'exemple d'un jeune en situation de handicap dans une piscine du 10e arrondissement. Ce baigneur, n'ayant pas repéré la perte de pied, est resté immobile sous l'eau jusqu'à ce que le système alerte l'équipe. L'intervention immédiate a permis d'éviter une noyade grave. Ces témoignages contredisent la vision de l'inutilité de l'appareil défendue par l'administration parisienne.

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Contexte alarmant des noyades en France

La décision de Paris intervient dans un contexte national préoccupant selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les données indiquent une augmentation de soixante-quatre pour cent des noyades suivies de décès dans les piscines depuis 2025. Cette hausse est particulièrement marquée de vingt-six pour cent pour les noyades et de trente pour cent pour les décès dans les régions de l'intérieur sans façade maritime. Paris n'échappe pas à cette tendance, avec des statistiques qui restent régulières et inquiétantes, notamment lors des périodes de forte affluence comme les week-ends ou les canicules.

Critiques techniques et complexité des bassins

Thierry Boeglin, cofondateur de la marque rachetée par MG International en 2007, explique que le système détecte spécifiquement les corps qui coulent en silence. Ces cas incluent les personnes épileptiques qui peuvent couler dans les angles morts le long des parois, ou les populations fraîchement arrivées en France ne sachant pas nager. Mathieu Bourgau souligne également la complexité croissante de la surveillance humaine. Avec une affluence grandissante et des usagers sollicitant constamment les surveillants pour de l'orientation ou des informations, il devient impossible pour une personne de couvrir seul l'ensemble d'un plan d'eau. L'ajout technologique était considéré comme une solution pour compenser cette saturation des équipes de surveillance sur le terrain.

La communauté des maîtres-nageurs dénonce un processus de décision opaque, appris par le bouche-à-oreille plutôt que lors de concertations officielles. L'arrêt de cette technologie, perçue comme un filet de sécurité essentiel, crée un climat de tension majeur entre les professionnels de la sécurité aquatique et les autorités municipales parisiennes.