Le Sénat vote la fin de la réduction d'impôt pour les frais de scolarité, impactant 4,7 millions de foyers. Découvrez les conséquences budgétaires pour les familles françaises.

Le Sénat a voté ce lundi 23 novembre, en première lecture, la suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité. Cette décision fiscale majeure concerne 4, 7 millions de foyers fiscaux dans l'Hexagone. L'avantage actuel permet d'économiser entre 61 et 183 euros par enfant, selon son niveau d'études. Le texte doit encore être examiné par le Parlement avant une éventuelle entrée en vigueur.

Details Mechanism And Financial Scope

Le dégrèvement de l'impôt consiste à diminuer totalement ou partiellement l'impôt dû par un contribuable en France. Ce dispositif existait pour alléger le coût des études pour les ménages. Il s'appliquait aux enfants scolarisés au collège, au lycée ou en études supérieures. La mesure actuelle vise à abonder les recettes publiques par une économie budgétaire ciblée sur ce poste spécifique de dépenses familiales.

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Positions Des Acteurs Et Debate

La sénatrice écologiste Anne Souyris a tenté de préserver cette mesure en défendant le sous-amendement n°3081. Elle a alerté sur le poids de cet effort budgétaire pesant sur les parents. Selon elle, les dépenses liées à la scolarité représentent déjà un coût important pour les ménages. L'école n'a jamais coûté aussi cher pour de si mauvais résultats, selon la chronique de Benoît Perrin de Contribuables Associés.

Les sénateurs ont rejeté sa proposition par 213 voix contre 131 lors de la séance de nuit. Anne Souyris avait aussi proposé de transformer cette réduction en crédit d'impôt. Elle dénonçait une économie de bout de chandelle sur le dos des familles. Cet argument visait à protéger les parents de collégiens, de lycéens et d'étudiants contre une charge supplémentaire.

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Impact Reel And Next Steps

Après le rejet du sous-amendement, le Sénat a adopté à main levée l'amendement n°5. Cet amendement est porté par la sénatrice Les Républicains Christine Lavarde. Il prévoit explicitement la suppression de la réduction d'impôt pour frais de scolarité. Cette suppression a été votée dans le cadre de l'examen du budget en première lecture au Sénat.

Le projet de loi de finances doit encore poursuivre son parcours parlementaire. La mesure n'est donc pas définitive à ce stade. Elle pourra éventuellement entrer en vigueur après l'accord final du Parlement. Cette étape cruciale détermine l'avenir fiscal de millions de foyers français concernés par ce changement de loi.