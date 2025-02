Suppression d'une classe à l'école Maltemps : les parents en colère

La décision de l'académie de supprimer une classe à l'école Maltemps a suscité une vive réaction de la part des parents et des enseignants. Une pétition a été lancée pour s'opposer à cette fermeture qui entraînerait la création de doubles niveaux et limiterait l'accompagnement individualisé des élèves. Le maire s'engage à inciter les nouveaux arrivants à scolariser leurs enfants à Maltemps.

Le directeur académique a annoncé, le 4 février, la suppression d'une classe à l' école élémentaire Maltemps dès la rentrée scolaire de septembre. Cette décision a suscité une vive réaction de la part des parents et des enseignants de l' école . Une pétition , lancée par la mère d'un élève de CE1, a déjà recueilli plus de 180 signatures en ligne, en plus de signatures sur papier. L' école Maltemps compte actuellement 100 élèves répartis en 5 classes.

La suppression d'une classe entraînerait la création de doubles niveaux, ce qui, selon les parents et les enseignants, limiterait l'accompagnement individualisé des élèves en difficulté.Adeline Quilez, maman d'un élève de CE1, explique que certains élèves, comme son fils, ont bénéficié d'un soutien individualisé qui leur a permis de progresser rapidement. « La décision de supprimer une classe va à l'encontre du principe d'instruction. Tous les enfants ont besoin de bonnes conditions pour apprendre. Je veux qu'ils aient un avenir », souligne-t-elle. Le corps enseignant partage cette inquiétude et estime que la décision de l'académie est motivée par une volonté de rediriger les élèves vers l'école Louis-Marin, située en centre-ville, où la Ville a investi massivement. L'équipe enseignante de Maltemps n'a pas encore réussi à faire revenir l'académie sur sa décision. Cependant, le maire (DVD) Alexandre Doriol, soutenant l'école Maltemps, s'engage à inciter les nouveaux arrivants à y scolariser leurs enfants. Il souligne que la suppression de classes est une mesure prise par l'académie pour réduire les dépenses, et que l'augmentation du nombre de familles dans certaines zones, comme à l'école de la Garde, a permis d'annuler la fermeture d'une classe dans cette école. Pour autant, l'ouverture d'une nouvelle classe à l'école Roger Le Guérec, dans le quartier de la Bucelle, montre que l'académie peut faire des exceptions en fonction des réalités locales





