Supportez la préservation des Moulins à Marée et des Chapelles Ste-Anne avec la Fondation du Patrimoine à Trégastel le Samedi 16 Mai 2026

La Fondation du Patrimoine organise une grande journée d'appel aux dons le samedi 16 mai 2026 à Trégastel (Côtes-d'Armor) pour soutenir deux joyaux emblématiques du patrimoine local : le moulin à marée et la chapelle Sainte-Anne. L'opération aura lieu au Super U. Elle a pour but de sensibiliser habitants, visiteurs et amoureux du patrimoine à la nécessité de perpétuer ces sites historiques, témoins précieux de l'histoire et de l'identité de la commune, indique la Ville de Trégastel.

La Fondation du Patrimoine organise une grande journée d'appel aux dons le samedi 16 mai 2026 à Trégastel (Côtes-d'Armor) pour soutenir deux joyaux emblématiques du patrimoine local : le moulin à marée et la chapelle Sainte-Anne.

L'opération aura lieu au Super U. Elle a pour objectif de sensibiliser habitants, visiteurs et amoureux du patrimoine à la nécessité de préserver ces sites historiques, témoins précieux de l'histoire et de l'identité de la commune, indique la Ville de Trégastel. Des travaux nécessairesTout au long de la journée, des membres de la Fondation du Patrimoine, des élus et amoureux du patrimoine seront présents à l'entrée du magasin pour informer le public sur les projets de restauration et recueillir les contributions.

Chaque don, quel que soit son montant, participera concrètement à la conservation et à la valorisation de ces monuments. La Ville de TrégastelLe moulin à marée, élément rare du patrimoine maritime breton, ainsi que la chapelle Sainte-Anne, lieu chargé d'histoire et de traditions, nécessitent aujourd'hui des travaux et un soutien financier pour assurer leur pérennité. Samedi 16 mai 2026 au Super U de Trégastel, toute la journée





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