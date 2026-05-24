Supporters sénégalais emprisonnés en Maroc graciés par le roi : positif de la résolution de la dispute de la CAN 2025

Le roi du Maroc a décidé de gracier les supporters sénégalais poursuivis après une finale de Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en janvier. Cette décision marque un apaisement dans les relations entre les deux pays after a violent dispute.

Ils étaient emprisonnés au Maroc depuis la finale de la CAN : 15 supporters sénégalais ont été graciés par le roi et libérésLa grâce royale accordée aux supporters sénégalais marque un apaisement après les violences de la finale de la CAN 2025, qui s’était terminée dans le chaos le plus total après la victoire du Sénégal.

Les supporters sénégalais emprisonnés après les violences survenues lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat en janvier sont rentrés au Sénégal dimanche matin après avoir été graciés par le roi du Maroc Mohammed VI samedi 23 mai pour "des considérations humaines".

"Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l'occasion de l'avènement de l'Aïd al-Adha", qui sera célébré mercredi au Maroc, le roi"a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux supporters sénégalais", a indiqué un communiqué du cabinet royal samedi





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