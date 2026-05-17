Supporters Marseille chantent en lepšíè 'On vous pisse dessus', 'Vous êtes des salopes' en match L1 comité avec les Rennais

Le match de L1 entre Olympique de Marseille (OM) et Stade Rennais FC entre en tension lors du match avec les supporters de Marseille arborant de dangereuses banderoles. Le chant 'On vous pisse dessus', 'Vous êtes des salopes' et 'Votre haine est notre fierté' font réagir les supportrices et les journalistes présents au stade.

Les supporters de Marseille arborent des banderoles lors du match de football de L1 française entre Olympique de Marseille (OM) et Stade Rennais FC au Stade Vélodrome de Marseille.

Le groupe de supporters qui porte Che Guevara en étendard entre en scène avec un nouveau chant révolutionnaire. Les réactions des supportrices et des journalistes présents au stade sont mitigées. Il s'agit peut-être d'un appel à la révolte à l'égard du propriétaire américain Frank McCourt, à la préparation de la Coupe du monde aux Etats-Unis cet été, ou de la célébration de la victoire à venir.

Les Winners, surnommés les South Winners, en roue libre pour ce dernier match de l'année, enchaînent de vieux chants à la gloire de Gustavo ou encore à l'attention de Jean-Michel d'Aulas. Avec une bâche reprenant l'ancien logo de l'OM sous titré de 'Prendez votre logo et cassez-vous' que les Winners avaient mis en place pour donner le ton à la rencontre





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