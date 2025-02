Supplément Tarifaire pour les Utilisateurs sans Compteur Linky

A partir d'août, les utilisateurs qui n'ont pas encore installé le compteur Linky devront payer un supplément tarifaire de 6,48 euros tous les deux mois. Cette mesure vise à couvrir les coûts supplémentaires liés au maintien des compteurs traditionnels.

Les utilisateurs qui n'ont pas encore installé le compteur Linky devront payer un supplément tarifaire de 6,48 euros tous les deux mois dès août. Cette somme pourrait s'élever davantage en l'absence de relevés de consommation réguliers. Des centaines de milliers de Français refusent toujours d'installer le compteur Linky d' Enedis .

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a confirmé récemment l'évolution tarifaire importante qui touchera les foyers qui persistent à utiliser les compteurs traditionnels. Cette mesure, qui entrera en vigueur en novembre 2025, vise à couvrir les coûts supplémentaires liés au maintien des compteurs classiques. Les montants appliqués varieront en fonction de la situation des utilisateurs et pourraient atteindre des dizaines d'euros chaque année. La nouvelle tarification concernera précisément les 2,1 millions de foyers encore équipés d'un compteur traditionnel. Pour eux, un terme tarifaire de 6,48 euros sera appliqué tous les deux mois, soit 38,88 euros par an. Il est important de noter que cette mesure exclut spécifiquement les cas d'impossibilité technique reconnus par Enedis. Concernant les utilisateurs qui, de plus, ne transmettent pas leurs relevés de consommation ou n'effectuent pas de rendez-vous de relève, ils devront payer un montant supplémentaire de 4,14 euros au terme tarifaire initial. Le total s'élèvera donc à 10,62 euros tous les deux mois, pour un supplément annuel total de 63,72 euros.Enedis et la Commission de régulation de l'énergie justifient cette évolution par les coûts spécifiques supportés par le distributeur d'électricité. On peut citer parmi ces arguments la maintenance des systèmes d'information dédiés aux anciens compteurs, l'organisation des relevés à pied, la réalisation des contrôles et la gestion d'une relation client particulière. La CRE espère convaincre les derniers réfractaires du compteur Linky, qui s'inscrit dans le cadre du déploiement massif des compteurs communicants. Avec 37,3 millions d'appareils verts déjà installés sur le territoire, des réductions significatives des coûts de relève ont été constatées ces dernières années. En parallèle, une réforme des tarifs de l'électricité est prévue pour novembre 2025. Elle concerne 11 millions de foyers français et vise à mieux aligner la consommation d'électricité avec la production solaire croissante. Concrètement, les créneaux traditionnels du matin (7h-10h en été, 7h-11h en hiver) et du soir (17h-21h en hiver, 18h-23h en été) seront remplacés par de nouvelles plages horaires : 23h-7h pour la nuit et 11h-17h pour la journée. La modulation s'adaptera aux saisons, avec une distinction entre la période estivale (1er juin au 30 septembre) et la période hivernale (1er octobre au 31 mai). Les compteurs Linky faciliteront cette transition, notamment pour les ballons d'eau chaude qui seront automatiquement reprogrammés. Et les fournisseurs d'énergie s'engagent à prévenir leurs clients un mois avant tout changement d'horaires. La CRE promet, de son côté, des économies substantielles pour les consommateurs qui adapteront leurs usages, particulièrement pour la recharge des véhicules électriques et l'utilisation des appareils électroménagers pendant ces nouvelles plages horaires





