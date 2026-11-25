La Super Lune du Castor illumine le ciel mondial le 24 novembre 2026. Détails sur les lieux d'observation, les mécanismes astronomiques et les impacts visuels de cette phase lunaire rare.

Une Super Lune exceptionnelle a illuminé les cieux planétaires le 24 novembre 2026, offrant un spectacle céleste majeur pour les observateurs situés sur tous les continents. Cet événement astronomique, marqué par la présence de la Lune à son point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique, a attiré l'attention de millions de personnes à travers le globe. La coïncidence entre la pleine phase lunaire et ce périgée spécifique a créé une apparition visuelle d'une intensité et d'une grandeur inhabituelles.

Caractéristiques orbitales et impact visuel

La Super Lune du Castor s'est produite lorsque la phase pleine de la Lune a coïncidé avec son périgée, c'est-à-dire son approche la plus proche de la Terre sur son orbite, à environ 360 000 kilomètres de distance. Cette configuration astronomique particulière fait apparaître la Lune légèrement plus grosse et plus brillante que lors des autres pleines lunes du reste de l'année. Les données précises indiquent que cette Super Lune est apparue 6,5 % plus grande et 13,5 % plus lumineuse que lors d'une pleine lune moyenne habituelle. Cet effet de grandeur accru est directement lié à la réduction de la distance spatiale entre les deux corps célestes au moment de l'observation.

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Observations mondiales et phénomènes atmosphériques

À Pékin, la pleine lune était visible derrière un avion de ligne et ses traînées de condensation le 24 novembre 2026, créant une composition visuelle unique dans le ciel nocturne. En Amérique du Nord, Toronto, au Canada, a accueilli plusieurs amateurs d'astronomie désireux de capturer des clichés de la Super Lune du Castor au moment de son ascension dans le ciel. Ces photographes téméraires ont braver le froid malgré des températures qui ne dépassaient pas 2°C, utilisant caméras, appareils photo et perches à selfie pour immortaliser le moment. À plusieurs centaines de kilomètres de là, la Super Lune s'était glissée entre les gratte-ciel de Manhattan, à New York, et le célèbre Empire State Building. Cette vue, prise depuis Jersey City, dans le New Jersey, offrait un contraste saisissant entre l'architecture urbaine dense et la lumière naturelle de l'astre lunaire.

Tradition amérindienne et désinformation scientifique

La Super Lune de novembre est traditionnellement surnommée lune du Castor, un nom qui tient son origine de l'animal dont la fourrure devient la plus épaisse à cette période de l'année, au moment d'hiberner. Le nom reflète également la tradition amérindienne où le milieu de l'automne était le moment de poser des pièges à castors avant que les marais ne gèlent pour assurer un approvisionnement en fourrures chaudes pour l'hiver, la Lune semblant plus grosse dans cette configuration. La NASA explique cette désignation historique, bien que la Cité de l'espace de Toulouse précise sur son site que le moment était époustouflant mais qu'il n'y avait strictement rien d'exceptionnel, car il y a en moyenne quatre super lunes par an. Ces événements se produisent lors d'une pleine lune, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre-là, ce qui survient tous les mois.

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Programme orbital et visibilité européenne

La Super Lune du Castor se lève au-dessus de la ligne d'horizon de Toronto, en Ontario, le 24 novembre 2026, et marque la première des trois super-lunes consécutives qui apparaissent dans le ciel nocturne. La Super Lune du Castor se lève derrière l'Empire State Building alors que le soleil se couche à New York, le 24 novembre 2026, vue depuis Jersey City, dans le New Jersey. Les Européens n'étaient pas en reste, car depuis l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie ou encore la Turquie, les plus curieux ont été séduits par le charme de notre astre lunaire. À Rome, des statues près de la pleine lune naissante, surnommée la Super lune du Castor, ont été photographiées le 24 novembre 2026. Une autre photo montre une pleine lune illuminant le ciel du soir près du dôme doré du mausolée de l'imam Ali à Najaf, en Irak, le 24 novembre 2026. La Super Lune du Castor est visible depuis le nord-est de la Chine, au-dessus de Shenyang, dans la province du Liaoning, le 24 novembre 2026.

Analyse astronomique et prochaine pleine lune

Son apogée était prévue hier à 15h53, heure française, mais elle était visible dès la soirée de lundi 23 novembre et jusqu'à mercredi 25 novembre 2026. Derrière leur télescope ou simplement en levant la tête, les amateurs d'astronomie ont pu admirer, mardi 24 et mercredi 25 novembre, le satellite naturel, qui paraissait plus grand et plus lumineux que d'habitude. Cet événement astronomique majeur a permis à des millions de personnes à travers le monde de se connecter à la mécanique céleste et à l'histoire de l'observation lunaire. La prochaine super lune se produira dans environ un mois, lorsque la Lune atteindra à nouveau son périgée lors d'une phase pleine. Les astronomes continuent d'étudier les variations subtiles de la luminosité et de la taille apparente de la Lune pour mieux comprendre les effets gravitationnels et optiques de cette configuration orbitale. Cette observation a également souligné l'importance de la sensibilisation du public aux phénomènes astronomiques réguliers et à leur impact culturel et visuel.