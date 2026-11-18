La Corée du Sud met en place des mesures anti-triche inédites pour le Suneung 2026. Scandale d'utilisation de l'intelligence artificielle, récompenses pour lanceurs d'alerte et suspensions de vols sont au programme pour garantir l'intégrité de cet examen crucial.

Plus de 550 000 élèves sud-coréens passent jeudi un examen national d'entrée à l'université sous haute tension. Cette épreuve, surnommée le Suneung, se déroule dans un contexte de scandale lié à l'utilisation frauduleuse de l'intelligence artificielle. Les autorités ont déployé des mesures de sécurité sans précédent pour protéger l'intégrité du concours.

Scandale IA et réponses gouvernementales

Le ministre de l'Éducation a annoncé des contre-mesures strictes suite aux révélations d'un major du concours des comptables fiscalistes. Ce dernier a avoué avoir utilisé une caméra miniature et un smartphone pour demander les bonnes réponses à une IA. Cette fraude lui a permis d'obtenir un score quasi parfait, semant le doute sur d'éventuels cas passés.

Also read Star Academy 2026 : Tracy éliminée le 14 novembre 2026, réactions et avenir musical

En réponse à la polémique, le président Lee Jae Myung a ordonné l'évaluation de mesures supplémentaires. Il propose des récompenses d'au moins 100 millions de wons pour les lanceurs d'alerte. Le montant peut augmenter selon le nombre de fraudeurs identifiés par les autorités compétentes.

Protocoles de sécurité stricts et inéduits

Le gouvernement a doublé le nombre de surveillants dans les 1 312 centres d'examen à travers le pays. Les candidats ne sont plus autorisés à apporter que leur crayon noir. Le ministère de l'Éducation distribue le reste du matériel sur place pour empêcher l'usage de caméras déguisées en fournitures.

Advertisement

Les services Wi-Fi public sont suspendus depuis le 18 novembre à 18H00 locale. Cette mesure reste en vigueur jusqu'au jeudi 18h00 dans un rayon de 100 mètres autour des centres. Des messages d'alerte seront envoyés aux téléphones portables avant l'épreuve à 08H30, puis une seconde fois à une heure aléatoire.

Impact économique et social national

L'importance capitale de cet examen entraîne des perturbations nationales minimisées par les autorités. Les vols sont suspendus pendant l'épreuve de compréhension orale d'anglais. De nombreuses entreprises commencent leur journée une heure plus tard pour fluidifier le trafic et la Bourse.

Des policiers patrouillent pour conduire aux centres les retardataires. Les parents accompagnent leurs enfants jusqu'aux lieux du concours. Des professeurs et élèves plus jeunes distribuent des sucreries pour encourager les candidats lors de cette journée décisive.

Sanctions draconiennes pour les fraudeurs

La Première ministre Han Seong-sook a demandé aux candidats de ne pas porter d'habits à boutons. Les boutons sont occultés avec des autocollants pour rendre aveugles les mini-caméras. Séoul interdit aux fraudeurs identifiés de repasser l'examen pendant dix ans.

Advertisement

Des poursuites criminelles sont engagées contre les coupables. Les étudiants déjà à l'université mais repassant l'épreuve sont expulsés en cas de fraude. Le Suneung reste un filtre décisif pour les carrières et les perspectives matrimoniales en Corée du Sud.