Le Suneung 2026 se déroule sous haute surveillance en Corée du Sud. Les autorités imposent des sanctions drastiques contre la triche à l'IA suite à un récent scandale.

Plus de 550 000 étudiants sud-coréens ont participé jeudi à l'examen national d'entrée à l'université, dénommé Suneung. Cette épreuve de huit heures s'est tenue dans un contexte de tension accru après un scandale majeur impliquant l'intelligence artificielle.

La session 2026 a ouvert ses portes sous une surveillance maximale pour garantir l'intégrité du concours. Les autorités ont mis en place des mesures inédites pour contrer les tentatives de fraude technologique qui ont ébranlé la confiance du public.

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Mesures Antifraude Sans précédent

Les candidats n'ont eu le droit d'apporter que leur crayon noir lors de cette édition. Le ministère de l'Éducation a expliqué que le reste du matériel, y compris les gommes et correcteurs, serait fourni sur place. Cette procédure vise explicitement à empêcher la dissimulation de caméras miniatures ou d'appareils communicants déguisés en fournitures scolaires.

Des précautions techniques supplémentaires ont été déployées dans les centres d'examen. Les boutons des vêtements des candidats ont été occultés à l'aide d'autocollants spéciaux. Cet objectif est de rendre aveugles d'éventuelles mini-caméras dissimulées dans les habits. Les services de Wi-Fi public ont également été suspendus depuis le mercredi 18H00. Cette interruption dure jusqu'au jeudi 18H00 dans un rayon de 100 mètres autour de chaque centre d'examen à travers le pays.

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Une alerte générale a été envoyée sur les téléphones portables à l'échelle nationale dix minutes avant le début de l'épreuve. Les étudiants sont priés d'éteindre leurs appareils pour que les systèmes puissent repérer les signaux non autorisés. Le scrutin a officiellement débuté à 08H40, soit 23H40 GMT la veille.

Impact du Scandale IA sur la Population

Le contexte de cet examen est marqué par un choc social majeur. La polémique a éclaté dimanche lorsque le major du concours des comptables fiscalistes a avoué avoir utilisé une caméra miniature et un smartphone. Il a soumis les questions à une intelligence artificielle pour obtenir les bonnes réponses. Cette action a résulté en un score quasi parfait qui a immédiatement semé le doute parmi les observateurs.

Ces révélations ont suscité de vives inquiétudes dans le pays concernant d'éventuelles fraudes passées inaperçues. La population interroge également la capacité des autorités à détecter et punir efficacement les tricheurs modernes. Bang Min-ji, une étudiante de 18 ans, a confié à l'AFP qu'elle arrivait le cœur lourd à cause de ces craintes. Elle participait aux épreuves devant le lycée pour filles de Yeouido à Séoul.

Des parents inquiets accompagnaient leurs enfants dans la capitale où la température était tombée en dessous de zéro. Des scènes d'émotion forte ont été observées alors que les familles se serraient dans les bras avant l'entrée au lycée. La pression sociale autour de ce test est immense car il ouvre les portes des universités les plus prestigieuses. Il détermine également l'accès aux emplois les plus rémunérateurs et peut même influencer les perspectives de mariage des candidats.

Réponses Politiques et Sanctions Létales

En réponse directe à la controverse, le président Lee Jae Myung a promis une récompense financière importante. Il offre au moins 100 millions de wons, soit 75 000 dollars, à toute personne signalant des actes de tricherie. Le gouvernement propose également une réduction de peine pour ceux qui dénonceraient leurs complices.

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Les nouvelles règles de sanctions sont extrêmement strictes. Séoul a décidé d'interdire aux tricheurs confirmés de repasser l'examen pendant dix ans. Cette interdiction s'ajoute à des poursuites criminelles pour les infractions constatées. Les étudiants déjà inscrits à l'université mais qui repassent l'épreuve pour changer d'établissement seront expulsés de leur établissement actuel en cas de fraude.

Cette mesure expulsive a été jugée tout à fait satisfaisante par Park Sun-mi, une mère de 46 ans accompagnant sa fille au centre d'examen de Yeouido. L'objectif est de rétablir la confiance dans le système éducatif national par une application rigoureuse de la loi. Les adultes sont souvent critiqués pour avoir laissé ces failles se développer dans le passé.

Mobilisation Nationale et Prochaines Étapes

Chaque année, les autorités sud-coréennes minimisent les perturbations liées à l'examen. Les vols sont temporairement suspendus pendant la partie de compréhension orale en anglais. De nombreuses entreprises retardent d'une heure leur heure de début pour fluidifier le trafic routier. La Bourse de Corée suit également cette tendance pour assurer la mobilité des candidats.

Des forces de police patrouillent activement pour conduire aux centres d'examen les retardataires. Un photographe de l'AFP a observé une candidate arriver en courant après avoir été déposée par une voiture de police. Les lycéens de première année encouragent leurs camarades de terminale en distribuant des sucreries.

Une fois les candidats entrés dans les salles, beaucoup de familles se dirigent vers les temples bouddhistes et les églises. Elles y prient pour le succès de leurs enfants. Les professeurs et élèves plus jeunes chantent pour les encourager avant l'épreuve. Cette mobilisation collective souligne l'importance cruciale du Suneung dans la société sud-coréenne contemporaine.