Sundar Pichai: L'IA, une Transformation Fondamentale et un Accélérateur de l'Ingéniosité Humaine

Sundar Pichai , directeur général de Google , considère l'intelligence artificielle (IA) comme une « transformation fondamentale de la technologie » et un « accélérateur de l'ingéniosité humaine ». Dans un discours prévu lundi lors du sommet sur l'IA à Paris, M. Pichai mettra en avant l'impact révolutionnaire de l'IA sur nos vies, affirmant que nous sommes « aux débuts d'un changement provoqué par l'IA et nous savons déjà que ce sera le plus grand de nos vies ».

Il soulignera également les applications concrètes de cette technologie, notamment la détection d'incendies et le partenariat avec l'Institut Curie en France, un centre de recherche et de traitement contre le cancer. \Demis Hassabis, à la tête de Google Deepmind, la filiale d'IA de Google, avait déjà célébré les bienfaits de l'IA la veille lors d'un événement à Paris. Il a souligné que l'IA est omniprésente dans de nombreux domaines scientifiques, notamment la science des matériaux, les mathématiques et la fusion nucléaire. En février, Sundar Pichai avait annoncé que Google investirà 75 milliards de dollars d'ici 2025, principalement dans l'IA. \M. Pichai souhaite démocratiser l'accès à l'IA dès le départ afin d'éviter que la fracture numérique ne se transforme en fracture de l'IA. Il reconnaît que chaque génération s'inquiète de l'impact des nouvelles technologies sur les générations suivantes, mais souligne que l'histoire montre que ces craintes sont souvent infondées. Il affirme que l'IA offre une opportunité unique d'améliorer des vies et appelle à ne pas laisser les préjugés actuels entraver le potentiel de cette technologie





