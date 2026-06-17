Suisse : une mère condamnée pour l'achat d'un pistolet à eau

Une mère de famille suisse écope d'une amende de 870 euros et d'une inscription à son casier judiciaire pour avoir acheté un pistolet à eau réaliste pour son fils, illustrant la sévérité de la loi sur les armes factices.

Lale, une mère de famille habitant à Riehen en Suisse , a vu sa vie être profondément perturbée par l'achat anodin d'un pistolet à eau pour son fils de 13 ans.

L'histoire commence en juin 2025 lorsqu'elle commande ce jouet, vendu dix francs suisses sur Amazon. N'ayant jamais reçu le colis, elle pense d'abord à une simple perte et ne donne plus de suite à l'affaire.

Cependant, plusieurs mois plus tard, en avril 2026, elle reçoit une missive de la police cantonale de Bâle-Ville lui demandant de justifier cet achat. C'est à ce moment que la situation bascule et révèle l'extrême rigueur de la législation suisse sur les armes, même celles qui sont factices. La police lui explique que les armes-jouets peuvent être interdites si leur apparence est suffisamment réaliste pour être confondue avec une véritable arme à feu.

Par conséquent, l'achat a été signalé par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Lale se retrouve alors confrontée à de lourdes sanctions : une amende de 300 francs suisses, assortie de 200 francs de frais et 305 francs de dépens, soit un total de 805 francs suisses, ce qui équivaut à environ 870 euros.

Surtout, une inscription sera ajoutée à son casier judiciaire, une marque qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur sa vie personnelle et professionnelle. Cette affaire illustre de manière frappante la complexité et la sévérité des réglementations entourant les imitations d'armes, où un acte anodin peut dégénérer en problème judiciaire sérieux.

Elle pose également la question de la proportionnalité de la réponse pénale face à un achat de jouet réalisé de bonne foi, et met en lumière les risques que représentent pour les citoyens les interprétations littérales de textes de loi conçus pour lutter contre la criminalité





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