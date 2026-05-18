Suisse décroche sa troisième victoire en trois matches contre l'Allemagne, tandis que les États-Unis encaissent leur deuxième défaite

La Suisse a décroché sa troisième victoire en trois matches dans 'son' Mondial, ce lundi à Zurich, contre l'Allemagne (6-1). Battus par la Finlande (2-6), les États-Unis, tenants du titre, ont encaissé leur deuxième défaite de la compétition. La Lettonie a décroché un large succès face à l'Allemagne (6-1), lundi soir à Zurich. Après un premier tiers-temps sans but, les hommes de Jan Cadieux ont marqué à cinq reprises en deuxième période.

La Suisse a puni l' Allemagne devant son public, lundi soir à Zurich. La Suisse a décroché sa troisième victoire en trois matches dans 'son' Mondial , ce lundi à Zurich, contre l' Allemagne (6-1).

Battus par la Finlande (2-6), les États-Unis, tenants du titre, ont encaissé leur deuxième défaite de la compétition. La Lettonie a décroché un large succès face à l'Allemagne (6-1), lundi soir à Zurich. Après un premier tiers-temps sans but, les hommes de Jan Cadieux ont marqué à cinq reprises en deuxième période.

Le Zurichois Sven Andrighetto a encore fait trembler les filets dans le troisième tiers-temps pour porter l'avance de son équipe à six buts, permettant aux Suisses de prendre la tête du groupe A à égalité avec la Finlande, qu'ils affronteront lors de leur dernier match de la phase de poules mardi prochain. Malgré la réduction du score de l'Allemagne en fin de rencontre, la Suisse aurait difficilement pu imaginer un meilleur début de compétition.

Dans le groupe B, à Fribourg, le choc de la soirée opposait la Suède à la Tchéquie, qui s'est bien reprise (4-3), deux jours après. Les Tchèques se sont fait peur : alors qu'ils menaient 3-0 en première période, l'exclusion de Jan Scotka a permis aux 'Tre Kronor' de marquer à deux reprises en supériorité numérique.

Les Suédois sont encore revenus à un but dans le deuxième tiers-temps - alors que leurs adversaires avaient refait un break - grâce à Oliver Ekman-Larsson, le défenseur des Toronto Maple Leafs, puis ont pilonné la cage tchèque jusqu'à la fin de la rencontre, en vain. Les voilà virtuellement hors de la qualification pour les quarts de finale, avec deux revers en trois matches





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