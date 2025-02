Suif de bœuf : la dernière tendance beauté TikTok est-elle dangereuse ?

TikTok dévoile de nouvelles tendances beauté, et cette fois-ci, c'est le suif de bœuf qui fait parler. Mais est-ce vraiment un remède miracle pour l'acné, l'eczéma et la peau sèche ?

Après les Sephora Kids et les taches de rousseur à base de brocolis, voici le suif de bœuf, la dernière tendance beauté qui pullule sur TikTok. Le suif, c’est un produit issu de la fonte de la graisse d’espèces animales, de bœuf dans le cas présent, mais cela peut être aussi du mouton. Un produit qui se trouve facilement, qui sert en cuisine pour la cuisson des frites dans le nord de la France par exemple. Mais certains influenceurs ont eu l’idée de l’utiliser comme crème hydratante.

\Puis la tendance s’est propagée et le suif de bœuf serait le remède miracle contre l’acné, l’eczéma et la peau sèche. actu.fr a demandé à une docteure en pharmacie si le miracle était vrai. « C’est complètement contre-intuitif » , déclare Mélanie Chhuy, docteure en pharmacie à l’Union (Haute-Garonne), qui explique que : « Surtout que cet usage est complètement contre-intuitif pour traiter l’acné. » En effet, l’acné est un surplus de cellules qui bouche les pores de la peau et qui va créer une inflammation. Mettre de la graisse, ça interfère avec le processus naturel de la peau et on amplifie cette hyperkératose. Même si Mélanie Chhuy trouve un point positif au suif de bœuf pour l’acné : la présence d’acide oléique. Cet acide a une action antibactérienne et lorsque les pores de la peau sont obstrués (comme c’est le cas lors de l’acné, NDLR), la bactérie Propionibacterium acnes se développe. Mais l’acide oléique « désorganise la barrière hydrolipidique, la barrière protectrice de la peau. Pour les peaux sensibles, à haute dose, le risque, c’est l’inflammation. » \Concernant la peau sèche, en effet, la graisse, ça hydrate. « La peau, c’est un cuir que l’on va nourrir. C’est ni plus ni moins qu’un cirage », illustre Mélanie Chhuy. Mais si vous souffrez d’eczéma (maladie cutanée chronique), la peau a besoin d’hydratation, mais elle est sensible, par définition. Donc le suif de bœuf est contre-indiqué à cause de l’acide oléique. « Il vaut mieux utiliser des produits cosmétiques avec des eaux thermales qui vont avoir une action apaisante sur les démangeaisons. » Certes, le suif de bœuf peut être un composant, mais la graisse n'est pas un produit cosmétique. En effet, le suif de bœuf peut être utilisé dans la composition de certains savons. Un produit qu’on utilise sur la peau « mais avec une moindre concentration. » Le suif de bœuf n’est donc pas dangereux « mais son usage doit être limité et surtout, il y a des solutions plus efficaces », tranche la docteure en pharmacie.Si vous cherchez un produit pour hydrater votre peau, privilégiez « l’huile de jojoba ou des produits à base de squalane (composant naturel du sébum, NDLR.) ou de céramides (composé lipidique naturellement présent sur la peau, NDLR.) ». Concernant l’acné, si vous cherchez un traitement, le mieux est a minima de demander conseil en pharmacie, s’il vous est trop compliqué pour obtenir un rendez-vous avec un dermatologue. Ce n'est pas parce qu'un produit n'est pas naturel qu'il n'est pas bon. Le mieux c'est de demander conseil pour ne pas mettre n'importe quoi sur sa peau. Et on enlève le suif de bœuf de la salle de bains. Mais ne le jetez pas ! Pour le coup, c’est vraiment un bon produit pour faire cuire les frites





