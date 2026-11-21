L'ancien chef de la police Gianni De Gennaro se suicide après sa mise en examen pour avoir entravé l'enquête sur l'assassinat du juge Paolo Borsellino en 1992.

Gianni De Gennaro, l'ancien chef de la police italienne âgé de 78 ans, s'est donné la mort par arme à feu. Ce décès tragique survient alors qu'il était la cible d'une enquête approfondie menée par le Parquet de Caltanissetta, en Sicile, concernant l'assassinat du juge antimafia Paolo Borsellino. Selon les médias italiens, son corps a été découvert samedi 21 novembre à l'aube dans sa maison de campagne située en Toscane.

Une mise en examen pour entrave à l'enquête

Gianni De Gennaro avait été officiellement mis en examen quelques jours avant sa mort. Le Parquet de Caltanissetta l'accuse spécifiquement d'avoir brouillé les pistes dans les investigations relatives à l'attentat perpétré le 19 juillet 1992 à Palerme. Au cours de cette attaque, le juge Paolo Borsellino et cinq agents de son escorte ont été tués. Cette mise en examen intervient dans un contexte de réexamen des faits liés à ce crime majeur qui a choqué l'Italie entière.

Also read Fifa : les pays sud-américains soutiennent la réélection de Gianni Infantino

Des perquisitions et un appel du parquet

Dans les jours précédant son suicide, les forces de l'ordre avaient effectué des perquisitions au domicile de l'ancien responsable de la police. Le parquet avait également demandé son assignation à résidence. Cette demande a été rejetée par le juge des enquêtes préliminaires, ce qui a conduit le parquet à former un appel. L'audience devant le juge des libertés était initialement fixée au 1er décembre, une date à laquelle les questions juridiques autour de cette affaire auraient été tranchées.

Le contexte historique de l'attentat de Capaci

L'attentat contre le juge Borsellino s'inscrit dans la lignée de celui qui a coûté la vie au juge Giovanni Falcone le 23 mai 1992. À Capaci, à une vingtaine de kilomètres de Palerme, une demi-tonne d'un puissant explosif enterré sous la route a provoqué l'explosion. Moins de deux mois plus tard, le deuxième attentat visait directement Paolo Borsellino. Ces événements ont déclenché une gigantesque chasse à l'homme contre les parrains de Cosa Nostra, la mafia sicilienne.

Advertisement

Les opérations de police et l'arrestation de Toto Riina

Les opérations menées par les forces de l'ordre ont permis, en janvier 1993, l'arrestation de Toto Riina. Surnommé " la bête ", il était l'époque le chef suprême de Cosa Nostra. Bien que les exécutants mafieux des crimes aient été retrouvés et condamnés par la justice, plusieurs mystères persistent. La disparition de l'agenda du magistrat, qui notait les progrès de ses enquêtes et qu'il ne quittait jamais, reste un point crucial non élucidé de cette histoire complexe.

La réaction des familles et des institutions

Le frère de Gianni De Gennaro, qui occupe le poste de Commandant général de la Garde des Finances, a été informé de cette nouvelle dramatique. Une déclaration officielle a exprimé la profonde consternation face à cette disparition, adressant ses condoléances à la famille. La proximité avec le Commandant général et ses proches a été soulignée en ce moment de douleur intense, marquant la fin controversée d'une figure centrale de l'État italien.