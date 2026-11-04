L'échec franco-britannique de 1956 au canal de Suez éclaire les limites actuelles du pouvoir militaire américain face à l'Iran et à la fermeture d'Ormuz.

Le détroit d'Ormuz reste en grande partie bloqué, créant une situation géopolitique critique qui rappelle directement l'échec historique de 1956 au canal de Suez. Cette comparaison souligne comment les contraintes financières peuvent briser les ambitions militaires des superpuissances modernes. Alors que l'inflation menace l'économie mondiale, le parallèle avec le fiasco franco-britannique sert de leçon majeure pour Washington face à ses confrontations actuelles avec Téhéran.

La fermeture stratégique du détroit d'Ormuz

Depuis le début du conflit déclenché par des frappes israélo-américaines sur l'Iran le 28 février, Téhéran a verrouillé ce passage maritime vital. L'objectif est de cibler les navires qui tentent de traverser sans autorisation, transformant la voie d'eau en un point de friction international majeur. Quatre pétroliers ont déjà été détruits dans le détroit après avoir percuté des mines, selon les affirmations iraniennes. Cette escalade a provoqué une flambée des prix du gazole et une augmentation significative de l'inflation, touchant directement les consommateurs et les marchés financiers mondiaux.

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Les origines de la crise du canal de Suez

Il y a soixante-dix ans, le gouvernement égyptien avait nationalisé le canal de Suez, déclenchant une crise internationale majeure. Ce lien vital entre la mer Rouge et la Méditerranée était essentiel pour le commerce entre l'Europe et l'Asie depuis son achèvement en 1869. La France et le Royaume-Uni avaient maintenu d'importants intérêts financiers dans cette infrastructure, notamment après que le gouvernement britannique eut racheté les parts égyptiennes en 1875. L'intervention conjointe de la France, du Royaume-Uni et d'Israël visait à reprendre le contrôle de cette voie d'eau stratégique contre la volonté du président égyptien.

L'intervention américaine et le retrait britannique

L'invasion a échoué de manière spectaculaire sous la pression diplomatique et économique exercée par les États-Unis. Le président Dwight D. Eisenhower a clairement indiqué qu'il ne tolérerait pas la poursuite des actions menées par Paris, Londres et Jérusalem. Il a exigé un règlement négocié dans le cadre des Nations Unies, forçant les puissances européennes à se retirer. Sa livre sterling affaiblie et la dépendance économique du Royaume-Uni envers Washington ont empêché Londres d'agir seul, malgré sa puissance militaire traditionnelle. Cet épisode a symbolisé la perte du statut de superpuissance du Royaume-Uni sur la scène mondiale.

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Les erreurs de calcul politique et électoral

En novembre 1956, l'élection présidentielle américaine, tenue le 6 novembre, pesait lourdement dans les calculs stratégiques. Les gouvernements français et britannique avaient supposé que cette échéure électorale détournerait l'attention des États-Unis de leurs opérations militaires. Cette hypothèse s'est révélée être une erreur de jugement majeure. Aujourd'hui, la dynamique change avec le Royaume-Uni qui a choisi de ne pas s'impliquer directement dans le conflit actuel. Cependant, il reste exposé aux conséquences économiques, tandis que les États-Unis font face à des défis similaires liés à la résilience de leur propre économie et de leur influence globale.

La question de la puissance géopolitique moderne

Les deux crises posent la même question fondamentale : la puissance géopolitique peut-elle véritablement dépasser la puissance économique ? Des analystes définissent la grande puissance par une grande richesse, une population nombreuse et une position géographique favorable. Si l'on raisonne en termes économiques, un basculement frappant est observable aujourd'hui. L'économie chinoise, qui ne pesait qu'une fraction de l'économie américaine en 1990, la devance aujourd'hui largement. Ce changement structurel remet en cause la capacité des anciennes superpuissances à imposer leur volonté militaire sans soutien financier solide.