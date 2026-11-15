Suède : Choix des frégates FDI et intérêt pour le missile MdCN

La marine royale suédoise justifie son acquisition de frégates FDI et son intérêt pour le missile de croisière MdCN lors de l'Euronaval.

Le contre-amiral Johan Norlén, chef d'état-major de la marine royale suédoise, a révélé lors de l' Euronaval son intérêt stratégique pour le missile de croisière MdCN français. Cette déclaration intervient alors que la Suède cherche à renforcer ses capacités de frappe à distance pour sécuriser ses eaux territoriales. L'acquisition de quatre frégates FDI construites par Naval Group constitue le pilier central de cette modernisation navale ambitieuse.

Choix stratégique des frégates FDI pour la Suède

La décision d'acquérir quatre frégates FDI résulte d'un choix politique fort visant à consolider le partenariat stratégique entre la Suède et la France. Ce contrat, signé fin août après une sélection validée en mai, privilégie un navire déjà en production de série pour garantir des délais de livraison rapides. Cette rapidité est essentielle pour former les équipages suédois dès 2030, date prévue pour la réception de la première unité.

Also read Office sans abonnement sur Mac : le bon choix dépend d’abord de votre version de macOS

Le dernier exemplaire de cette flotte sera livré en 2034, permettant à la marine suédoise de récupérer une capacité opérationnelle réelle dans un délai raccourci. Cette acquisition permet également de renouvellement une flotte historique, les dernières frégates précédentes ayant été décommissionnées dans les années 1970. La version suédoise allongée de dix mètres a été écartée car jugée risquée par rapport à la version compacte déjà éprouvée industriellement.

Intégration des systèmes d'armes suédois sur les FDI

La marine royale suédoise a insisté pour équiper ses frégates FDI de systèmes d'armes locaux afin d'optimiser la logistique et l'efficacité opérationnelle. Ce choix comprend notamment le missile anti-navire RBS 15, opérationnel depuis quarante ans, ainsi que les torpilles Torped 47 de lutte anti-sous-marine. Ces armes sont spécifiquement conçues pour les conditions difficiles de la mer Baltique, un théâtre d'opérations familier aux marins suédois.

Advertisement

L'intégration de ces équipements suédois au système de gestion de combat de Naval Group a nécessité des négociations techniques fines. Bien que la FMV ait négocié le contrat, la marine a obtenu l'assurance que les interfaces entre les missiles et le CMS fonctionneraient sans délai. Cette compatibilité technique permet de tirer parti de l'expertise française tout en maintenant la maîtrise opérationnelle des systèmes par les équipages suédois.

Coopération industrielle et prospective militaire

Cette collaboration ouverte entre les marines suédoise, française et grecque illustre une dynamique industrielle européenne renforcée. Le contre-amiral Johan Norlén souligne l'intérêt mutuel potentiel, suggérant que les navires grecs et français pourraient bénéficier des choix technologiques suédois. Inversement, des équipements grecs pourraient intéresser la marine suédoise, créant un écosystème de coopération défense flexible.

La production industrielle est d'ores et déjà lancée, avec les premières tôles de la future frégate suédoise coupées. Naval Group prévoit de livrer trois autres frégates FDI entre décembre 2025 et décembre 2026 pour les marines grecque et française. Cette cadence de production soutient la confiance des partenaires dans la capacité de l'industriel à honorer les engagements de défense internationaux.

Capacité de frappe profonde et missile MdCN

Outre les frégates, le chef d'état-major de la marine royale suédoise exprime un intérêt marqué pour le missile de croisière MdCN. Cette arme offre une capacité de frappe dans la profondeur, jugée indispensable pour la dissuasion et la défense suédoise. Cette demande s'inscrit dans une volonté d'augmenter la portée et la précision des moyens navals suédois face aux nouvelles menaces régionales.

Advertisement

La combinaison de frégates modernes et d'armement à longue portée positionnera la marine suédoise comme un acteur capable d'opérer en mer Baltique et sur l'ensemble des océans. Cette montée en puissance rapide répond aux exigences géopolitiques contemporaines tout en valorisant l'expertise navale française et suédoise. L'avenir de cette coopération dépendra de la finalisation technique de ces systèmes d'armes intégrés.