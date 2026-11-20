En novembre 1969, Sud Ouest et 21 autres entreprises girondines ouvrent leurs usines au public pour une expérience inédite, attirant 40 000 visiteurs.

Le jeudi 20 novembre 1969, l'adresse 8 rue de Cheverus à Bordeaux devient le cœur battant d'une opération médiatique et industrielle sans précédent. Le journal Sud Ouest, fondé le 29 août 1944, accueille une foule nombreuse dans ses propres rotatives pour une journée portes ouvertes qui marque l'histoire locale.

Une première expérimentation industrielle unique en Gironde

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste tentative collaborative lancée au mois de novembre 1969 par vingt-deux entreprises situées à Bordeaux et dans le département de la Gironde. Pendant trois jours consecutifs, du 20 au 22 novembre, ces structures choisissent de dévoiler leurs coulisses au grand public, une pratique alors inédite dans la région.

Also read Mission locale Ouest Provence : Forums emploi transition écologique à Miramas

L'objectif était de révéler l'envers du décor des activités économiques locales. Sud Ouest a servi de modèle en ouvrant ses portes dès la première journée, invitant les citoyens à découvrir les mécanismes complexes de la production journalistique et industrielle simultanément.

L'affluence massive des Girondins le jeudi 20 novembre

Le jeudi 20 novembre 1969, le quotidien régional a ouvert ses portes à 14 heures, provoquant une affluence exceptionnelle. Les visiteurs, constitués d'hommes et de femmes de tous âges, se sont pressés dans les locaux pour comprendre le fonctionnement interne de l'entreprise. La coïncidence de la fermeture scolaire pour le jeudi a favorisé la présence de nombreux enfants accompagnés de leurs parents.

Advertisement

Le contexte historique de la journée a ajouté une dimension particulière à l'événement. Les nouvelles diffusées par les téléscripteurs concernaient le décollage du Lem de la surface lunaire, le 20 novembre 1969, créant un contraste saisissant entre la technologie spatiale et la technologie industrielle locale.

Les groupes de visiteurs, souvent serrés, ont exploré avec curiosité la salle des téléscripteurs avant de se diriger vers les autres ateliers. L'intérêt était palpable pour la photogravure et la composition typographique, où les visiteurs ont pu observer les machines Linotype en action et entendre le vrombissement caractéristique des rotatives.

Une mobilisation économique de 40 000 personnes

L'initiative a dépassé le cadre strict de Sud Ouest pour englober l'ensemble de la production industrielle girondine. Au total, sur tout le territoire de la Gironde, 40 000 personnes ont participé à cette opération de transparence économique. Cette fréquentation massive a prouvé que les Bordelais et les Girondins, parfois perçus comme indifférents aux questions économiques, étaient en réalité très curieux.

Les visiteurs ont assailli les guides et posé de nombreuses questions sur les procédés de fabrication. Ils ont découvert l'importance et parfois l'existence même d'entreprises qu'ils ignoraient, brisant ainsi les barrières entre le monde de l'industrie et le grand public. L'agitation dans le grand hall des expéditions a ravi les ouvriers, fiers de montrer leur travail.

Advertisement

Le succès économique des 22 entreprises participantes

L'opération a impliqué une liste précise de sociétés majeures de la région : Bardinet, Cruse, Faret, Havrey, Kalamazoo, Labaz, Lesieur, Lespeau, Marie-Brizard, Olibet, Pépin-Gasquet, Pérolo, Renaulac, Rito, Sarget, Sémia-Diémo, Simon-Souillac, la Société bordelaise de C.I.C., Suma, Thiéry et Unipol.

Ces 22 entreprises représentent un poids économique considérable avec 150 milliards d'anciens francs de chiffre d'affaires. Cette activité fait vivre quelque 15 000 familles, soulignant le rôle central de l'industrie locale dans la stabilité sociale de la Gironde. Cette réussite a inspiré la création de nouvelles structures dont certains membres ont travaillé dans les entreprises visitées.